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    «Реал» отправит Винисиуса в аренду во «Фламенго»

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, который прошедшим летом перешел в мадридский клуб из «Фламенго», может вернуться в Бразилию. Испанцы могут отдать игрока в прежний клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно.

    Ранее «Реал» включил Винисиуса в заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Он должен тренироваться с главной командой, но выступать будет за «Кастилью», вторую команду мадридцев. На его счету уже два матча в Сегунде Б, в которых бразилец отметился двумя голами в ворота «Атлетико Б».

    Сумма трансфера Винисиуса в «Реал» оценивается в 45 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    06.09.2018 07:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 сентября 2018, 14:23

      Нахрена? что за бред? он же не плох, зачем так делать не врубаюсь..

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 6 сентября 2018, 09:01

      Кто там говорил с месяц назад, что Роналду ушел из Реала, потому-что испугался Винисиуса - ну ну, даже в первую команду не проходит как оказалось...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 08:32

      Зачем, когда его надо адаптировать к испанскому и европейскому футболу. Держать его на виду, наблюдать как он прибавляет или наоборот чахнет в аренде...

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