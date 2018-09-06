«Реал» отправит Винисиуса в аренду во «Фламенго»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, который прошедшим летом перешел в мадридский клуб из «Фламенго», может вернуться в Бразилию. Испанцы могут отдать игрока в прежний клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Ранее «Реал» включил Винисиуса в заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Он должен тренироваться с главной командой, но выступать будет за «Кастилью», вторую команду мадридцев. На его счету уже два матча в Сегунде Б, в которых бразилец отметился двумя голами в ворота «Атлетико Б».

Сумма трансфера Винисиуса в «Реал» оценивается в 45 миллионов евро.