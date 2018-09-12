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    Агуэро: «Чувствую себя фантастически. Это лучшее начало сезона за последние пять лет»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о своей игровой форме. В конце прошлого сезона игрок перенес операцию на колене.

    «Честно, я чувствую себя фантастически. Врачи проделали невероятную работу с моим коленом, я не ощущаю дискомфорт.

    Я не уверен, что начало этого сезона – самое лучшее, но я чувствую, что оно лучшее за последние пять лет по моим ощущениям. Об этом говорит моя игра. Теперь надо поддерживать этот уровень, я буду работать постоянно», – сказал Агуэро.

    В текущем сезона АПЛ Агуэро сыграл в четырех матчах и забил три гола.

    Источник: Skysports

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    12.09.2018 20:37
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