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    «Енисей» – о том, что Терри может отказаться от перехода в «Спартак»: «Видимо, Джону показали наш твит»

    Пресс-служба «Енисея» прокомментировала информацию, что бывший защитник «Челси» Джон Терри может отказаться от перехода в «Спартак».

    Ранее англичанин подписал соглашение с московским клубом, однако позже засомневался в правильности своего решения. В списке причин возможного отказа называются негативное отношение британских СМИ к России и предложенная «Спартаком» зарплата.

    «Видимо, Джону показали наш твит», – говорится в сообщении красноярцев.

    После того, как в прессе появилась информация о переходе Терри в «Спартак», «Енисей» в шутку намекнул, что 37-летнему футболисту следовало выбрать красноярский, а не московский клуб.

    Источник: ФК «Енисей»

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    11.09.2018 15:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 11 сентября 2018, 20:07

      Терри просто испугался, что ему "новичок" подсунут в гречку.... бл.. какие же дебилы верят британским сми, которые говорят о России

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 17:18

      Если не получится контракт со Спартаком - он ваш.

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 11 сентября 2018, 17:08

      Спартак совсем перестали уважать, даже Енисей их троллит...))

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > _Marqella_ 11 сентября 2018, 17:23

      Почитай басню Крылова "Слон и моська". Моська рот открыла на слона, но слон этого и не заметил. Но, тут же объявляются разные прихвостни, со своими выводами и умозаключениями, причем такими, которые им самим нравятся.

      6
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg > Т34 11 сентября 2018, 17:34

      Хрюн и моська.)

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      Рейтинг: +7878

      Томик > _Marqella_ 11 сентября 2018, 18:44

      Говорят третьеразрядник Василий из Задрищенска вовсю троллит в гаражах с посонами Конора МакГрегора - совсем его не уважает.

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > _Marqella_ 12 сентября 2018, 09:34

      В Енисее пресс-служба такая.. Самая острая на язык во всех лигах. Для них авторитетов нет, потроллят кого хошь.)) Так что не в Спартаке дело.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > docndoc 12 сентября 2018, 10:56

      ммм, понятно ;))

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      Рейтинг: +5072

      Т34 11 сентября 2018, 16:36

      Енисею лучше бы в футбол начать играть, а не в твитах выпендриваться. А то так и будет стоять враскоряку, одна нога в РПЛ - другая в ФНЛ. Так, не ровен час, порвать можно кое-что.

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > Т34 12 сентября 2018, 09:40

      Не очень пока и поиграешь на гостевом домашнем поле. Енисей не виноват, что первым номером универсиада, а потом он. К тому же игроков- тех, кто получше сразу начали денежные мешки растаскивать. Тот же Оренбург с газпромом.. могут себе позволить

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      Рейтинг: +387

      Vizual 11 сентября 2018, 16:27

      Енисей балаболы не более того

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      Рейтинг: +452

      тёска 11 сентября 2018, 16:11

      Сезон 19/20 зажжёт в фнл вместе со львами

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