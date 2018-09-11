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  • «Енисей» – о том, что Терри может отказаться от перехода в «Спартак»: «Видимо, Джону показали наш твит»

«Енисей» – о том, что Терри может отказаться от перехода в «Спартак»: «Видимо, Джону показали наш твит»

11 сентября 2018, 15:59
12

Пресс-служба «Енисея» прокомментировала информацию, что бывший защитник «Челси» Джон Терри может отказаться от перехода в «Спартак».

Ранее англичанин подписал соглашение с московским клубом, однако позже засомневался в правильности своего решения. В списке причин возможного отказа называются негативное отношение британских СМИ к России и предложенная «Спартаком» зарплата.

«Видимо, Джону показали наш твит», – говорится в сообщении красноярцев.

После того, как в прессе появилась информация о переходе Терри в «Спартак», «Енисей» в шутку намекнул, что 37-летнему футболисту следовало выбрать красноярский, а не московский клуб.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Енисей»
Россия. Премьер-лига Енисей Спартак Терри Джон
Комментарии (12)
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!ce man
1536671462
Сезон 19/20 зажжёт в фнл вместе со львами
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Vizual
1536672458
Енисей балаболы не более того
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Т34
1536672963
Енисею лучше бы в футбол начать играть, а не в твитах выпендриваться. А то так и будет стоять враскоряку, одна нога в РПЛ - другая в ФНЛ. Так, не ровен час, порвать можно кое-что.
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_Marqella_
1536674886
Спартак совсем перестали уважать, даже Енисей их троллит...))
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zigbert
1536675528
Если не получится контракт со Спартаком - он ваш.
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foreverorthodox
1536685658
Терри просто испугался, что ему "новичок" подсунут в гречку.... бл.. какие же дебилы верят британским сми, которые говорят о России
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