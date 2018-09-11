«Енисей» – о том, что Терри может отказаться от перехода в «Спартак»: «Видимо, Джону показали наш твит»

Пресс-служба «Енисея» прокомментировала информацию, что бывший защитник «Челси» Джон Терри может отказаться от перехода в «Спартак».

Ранее англичанин подписал соглашение с московским клубом, однако позже засомневался в правильности своего решения. В списке причин возможного отказа называются негативное отношение британских СМИ к России и предложенная «Спартаком» зарплата.

«Видимо, Джону показали наш твит», – говорится в сообщении красноярцев.

После того, как в прессе появилась информация о переходе Терри в «Спартак», «Енисей» в шутку намекнул, что 37-летнему футболисту следовало выбрать красноярский, а не московский клуб.