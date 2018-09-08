«Енисей» – Терри: «Спартак» – не «львы», мы – «львы»

«Енисей» обратился к бывшему защитнику «Челси» Джону Терри.
Сегодня появилась информация, что англичанин прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет с московским клубом контракт по схеме «1+1».
Красноярцы в твиттере намекнули футболисту, что ему стоило бы присоединиться к ним.
«Дорогой Джон! Сборная Англии – «львы», «Челси» – «львы», «Астон Вилла» – «львы».
«Спартак» – не «львы». «Енисей» – «львы», – говорится в сообщении красноярцев.
Изображение льва присутствует на эмблемах сборной Англии, «Челси», «Астон Виллы», за которую Терри выступал в прошлом сезоне, и «Енисея».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось
Источник: ФК «Енисей»