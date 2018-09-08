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«Енисей» – Терри: «Спартак» – не «львы», мы – «львы»

8 сентября 2018, 13:59
23

«Енисей» обратился к бывшему защитнику «Челси» Джону Терри.

Сегодня появилась информация, что англичанин прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет с московским клубом контракт по схеме «1+1».

Красноярцы в твиттере намекнули футболисту, что ему стоило бы присоединиться к ним.

«Дорогой Джон! Сборная Англии – «львы», «Челси» – «львы», «Астон Вилла» – «львы».

«Спартак» – не «львы». «Енисей» – «львы», – говорится в сообщении красноярцев.

Изображение льва присутствует на эмблемах сборной Англии, «Челси», «Астон Виллы», за которую Терри выступал в прошлом сезоне, и «Енисея».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Источник: ФК «Енисей»
Россия. Премьер-лига Енисей Спартак Терри Джон
Комментарии (23)
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1536404582
Спартак не львы а хрюшки но а вы максимум котята)))))
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Project Бабангида
1536404686
приходит время, и даже лев становится мясом)
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SEREZHA7575
1536404746
говно вы а не львы!!
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Project Бабангида
1536405240
кто готов отвалить львиную долю.... тот и лев)
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TAGANROG 161
1536405259
Львы вы с кошачей жопой!!!
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Челнинец
1536406824
У Льва одно меню это Мясо)
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DOCTOR PENALTY
1536409132
Все львы кошки, но не все кошки львы.
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Т34
1536409983
Может быть и львы, только поролоновые.
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ruded
1536417698
спартак "львы" - но только в очень узком круге))
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zigbert
1536418415
Вот на будущий год и отдадим вам в аренду.
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