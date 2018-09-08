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    «Енисей» – Терри: «Спартак» – не «львы», мы – «львы»

    «Енисей» обратился к бывшему защитнику «Челси» Джону Терри.

    Сегодня появилась информация, что англичанин прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет с московским клубом контракт по схеме «1+1».

    Красноярцы в твиттере намекнули футболисту, что ему стоило бы присоединиться к ним.

    «Дорогой Джон! Сборная Англии – «львы», «Челси» – «львы», «Астон Вилла» – «львы».

    «Спартак» – не «львы». «Енисей» – «львы», – говорится в сообщении красноярцев.

    Изображение льва присутствует на эмблемах сборной Англии, «Челси», «Астон Виллы», за которую Терри выступал в прошлом сезоне, и «Енисея».

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: ФК «Енисей»

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    08.09.2018 13:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 сентября 2018, 18:53

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 8 сентября 2018, 18:32

      Пресслужба Енисея слишком много балаболит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 17:53

      Вот на будущий год и отдадим вам в аренду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 8 сентября 2018, 17:41

      спартак "львы" - но только в очень узком круге))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 8 сентября 2018, 15:33

      Может быть и львы, только поролоновые.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 8 сентября 2018, 15:18

      Все львы кошки, но не все кошки львы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2527

      Челнинец 8 сентября 2018, 14:40

      У Льва одно меню это Мясо)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 8 сентября 2018, 14:14

      Львы вы с кошачей жопой!!!

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 сентября 2018, 14:14

      кто готов отвалить львиную долю.... тот и лев)

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 8 сентября 2018, 14:09

      Ну так-то в России не только прозвище у Енисея львы, но и у Зенита. Правда вряд ли он нам пригодится, Маммана скоро после кристов должен выйти в строй. А вообще хорошая тенденция пошла для РПЛ подписывать звёзд футбола, пусть и бывших...

      -1
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      Рейтинг: +380

      Гуус > GoldPlayFIFARus9 8 сентября 2018, 14:10

      зато можно было бы вам во создать связку челси терри-Иванович

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > GoldPlayFIFARus9 8 сентября 2018, 15:26

      Прозвище Зенита - бакланы

      4
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