«Енисей» – Терри: «Спартак» – не «львы», мы – «львы»

«Енисей» обратился к бывшему защитнику «Челси» Джону Терри.

Сегодня появилась информация, что англичанин прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет с московским клубом контракт по схеме «1+1».

Красноярцы в твиттере намекнули футболисту, что ему стоило бы присоединиться к ним.

«Дорогой Джон! Сборная Англии – «львы», «Челси» – «львы», «Астон Вилла» – «львы».

«Спартак» – не «львы». «Енисей» – «львы», – говорится в сообщении красноярцев.

Изображение льва присутствует на эмблемах сборной Англии, «Челси», «Астон Виллы», за которую Терри выступал в прошлом сезоне, и «Енисея».

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Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось