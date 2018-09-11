Пойет – о сопернике «Зенита» по ЛЕ: «Бордо» – любительский клуб»

Бывший главный тренер «Бордо» Густаво Пойет выступил с критикой клуба из-за ошибок, которые допускаются руководством. На текущий розыгрыш Лиги Европы клуб из-за ошибки не заявил новичка команды Тома Башича.

«Для всех очевидно, что Тома Башич не внесен в заявку на Лигу Европы из-за административной ошибки.

Может в клубе опять скажут, что во всем я виноват? «Бордо» – любительский клуб.

Не знаю, смогут ли эти любители сохранить своих лидеров. Не знаю, приедут ли новые американские владельцы», – заявил Пойет.

«Бордо» сыграет в одной группе Лиги Европы с «Зенитом».