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    Пойет – о сопернике «Зенита» по ЛЕ: «Бордо» – любительский клуб»

    Бывший главный тренер «Бордо» Густаво Пойет выступил с критикой клуба из-за ошибок, которые допускаются руководством. На текущий розыгрыш Лиги Европы клуб из-за ошибки не заявил новичка команды Тома Башича.

    «Для всех очевидно, что Тома Башич не внесен в заявку на Лигу Европы из-за административной ошибки.

    Может в клубе опять скажут, что во всем я виноват? «Бордо» – любительский клуб.

    Не знаю, смогут ли эти любители сохранить своих лидеров. Не знаю, приедут ли новые американские владельцы», – заявил Пойет.

    «Бордо» сыграет в одной группе Лиги Европы с «Зенитом».

    Источник: RMC

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    11.09.2018 09:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2018, 19:01

      Пердо надо обыгрывать одной левой. Как минское Динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 11:36

      Головотяпство. Однако со счетов Бордо нельзя списывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 11 сентября 2018, 11:22

      бордо себя покажет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 11 сентября 2018, 11:04

      Мало ли кто, что говорит - игра покажет, судья рассудит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 сентября 2018, 10:26

      Стыдно будет влететь "любительскому" клубу. Но можна. Если будут играть, как с Мольде на выезде.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 10:08

      Это лишний раз подтверждает, что митрофанушек среди владельцев клуба и менеджеров хватает всюду и не только у нас.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 12:02

      Мы лидируем

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > тёска 11 сентября 2018, 14:25

      Ну хоть где-то мы впереди планеты всей, а не только в космосе и в области балета... )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17864

      ilichkadr 11 сентября 2018, 09:47

      Если «Бордо» – любительский клуб, то нынешние американские владельцы клуба любители футбола?

      4
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