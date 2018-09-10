Бонек: «Вес Балотелли превышает норму на 15 килограммов»

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Ромы», а ныне президент Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек, раскритиковал нападающего сборной Италии Марио Балотелли за плохую форму.

Ранее после матча Лиги наций против Польши (1:1) известный итальянский специалист Арриго Сакки обвинил форварда в отсутствии интеллекта.

«Я бы не выставил игрока с избыточным весом 15 килограммов. Мы общались с Сакки сразу после матча, и подчеркнули тот факт, что Марио не был готов к игре.

Я не увидел, чтобы он был готов приложить определенные усилия на определенном уровне. Это его вина, потому что профессионал не может представить себя в этих условиях.

Сказать, что Балотелли работал на команде, – это откровенная ложь. Никто не сказал, что он непригоден. Я не понимаю, почему это не отметили.

Чтобы стать отличным игроком, вы всегда должны быть в форме. Балотелли бесполезен в этом состоянии», – сказал Бонек.