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    Бонек: «Вес Балотелли превышает норму на 15 килограммов»

    Бывший нападающий «Ювентуса» и «Ромы», а ныне президент Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек, раскритиковал нападающего сборной Италии Марио Балотелли за плохую форму.

    Ранее после матча Лиги наций против Польши (1:1) известный итальянский специалист Арриго Сакки обвинил форварда в отсутствии интеллекта.

    «Я бы не выставил игрока с избыточным весом 15 килограммов. Мы общались с Сакки сразу после матча, и подчеркнули тот факт, что Марио не был готов к игре.

    Я не увидел, чтобы он был готов приложить определенные усилия на определенном уровне. Это его вина, потому что профессионал не может представить себя в этих условиях.

    Сказать, что Балотелли работал на команде, – это откровенная ложь. Никто не сказал, что он непригоден. Я не понимаю, почему это не отметили.

    Чтобы стать отличным игроком, вы всегда должны быть в форме. Балотелли бесполезен в этом состоянии», – сказал Бонек.

    Источник: Football Italia

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    10.09.2018 12:48
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