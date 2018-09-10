Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Пока не существует сборной Италии, которую мы хотим видеть»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пообещал в скором времени найти правильную игру для своей команды. Матч первого тура Лиги наций Италия – Польша завершился со счетом 1:1.

    «Это был первый официальный матч сезона. Впереди нас ждет еще много важных игр.

    Балотелли? Возможно, он сыграл не так хорошо, как мы от него ждали, но он пока еще не в оптимальной форме. Это случается со всеми.

    Мы найдем заветную формулу успеха. Нужно немного терпения. Пока не существует сборной Италии, которую мы хотим видеть. Надеюсь, она появится совсем скоро», – заявил Манчини.

    В понедельник итальянцам предстоит встретиться с Португалией во втором тура Лиге наций.

    Источник: AFP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2018 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 11 сентября 2018, 00:19

      KAK U ZENITA C HUM)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 сентября 2018, 13:10

      Не того тренера итальяшки взяли себе..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY > mihail200606 10 сентября 2018, 14:28

      не того тренеришку итальянцы взяли себе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 сентября 2018, 11:56

      А будет ли сборная Италии какой её хотят видеть болельщики и сам Манчини под своим руководством у меня большие сомнения. У него в клубах не всегда получалось, а со сборной он работает впервые. Тут совсем другой подход нужен и другие обстоятельства. Сюда уже не попросишь купить забивных форвардов или креативную "десятку"...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > Рубик Докоян 10 сентября 2018, 12:36

      Такие же сомнения ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Иванов Иван Иванович 10 сентября 2018, 12:46

      Думаю мы не одиноки с тобой в своих сомнениях. )))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11