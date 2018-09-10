Манчини: «Пока не существует сборной Италии, которую мы хотим видеть»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пообещал в скором времени найти правильную игру для своей команды. Матч первого тура Лиги наций Италия – Польша завершился со счетом 1:1.

«Это был первый официальный матч сезона. Впереди нас ждет еще много важных игр.

Балотелли? Возможно, он сыграл не так хорошо, как мы от него ждали, но он пока еще не в оптимальной форме. Это случается со всеми.

Мы найдем заветную формулу успеха. Нужно немного терпения. Пока не существует сборной Италии, которую мы хотим видеть. Надеюсь, она появится совсем скоро», – заявил Манчини.

В понедельник итальянцам предстоит встретиться с Португалией во втором тура Лиге наций.