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  • Дриусси – о матче с «Кайратом»: «Требования сегодня были не такие большие»

Дриусси – о матче с «Кайратом»: «Требования сегодня были не такие большие»

10 сентября 2018, 10:34
7

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, который стал автором единственного гола в товарищеском матче с «Кайратом», подвел итоги встречи на стадионе «Санкт-Петербург».

«В этом матче было важно не потереть ритм и поэтому мотивация была соответствующей.

Требования сегодня были не такие большие, исходя из характера матча, но важно было выполнить тренерскую установку и играть так, как можем.

Такие встречи очень важны, они позволяют поддерживать игровой ритм», – рассказал Дриусси.

Товарищеский матч «Зенит» – «Кайрат» завершился со счетом 1:0.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кайрат Дриусси Себастьян
Комментарии (7)
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lotsman
1536565944
Хорошая тренеровка.
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sprint5
1536566966
для болельщиков Аршавина хорошие воспминания
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Топс7
1536569709
Зенит слабо выглядит
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zigbert
1536570074
Для товарищеского матча ,одного мяча маловато.
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Igor Belousov
1536570092
надо было больше забивать
Ответить
Наварх
1536570122
Игра тягучая... С нежеланием... Надо прибавлять, а не ссылаться на товарняк и требования...
Ответить
SERGEI12345
1536585172
++++
Ответить
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