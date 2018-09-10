Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дриусси – о матче с «Кайратом»: «Требования сегодня были не такие большие»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, который стал автором единственного гола в товарищеском матче с «Кайратом», подвел итоги встречи на стадионе «Санкт-Петербург».

    «В этом матче было важно не потереть ритм и поэтому мотивация была соответствующей.

    Требования сегодня были не такие большие, исходя из характера матча, но важно было выполнить тренерскую установку и играть так, как можем.

    Такие встречи очень важны, они позволяют поддерживать игровой ритм», – рассказал Дриусси.

    Товарищеский матч «Зенит» – «Кайрат» завершился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2018 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 10 сентября 2018, 16:12

      ++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 10 сентября 2018, 12:02

      Игра тягучая... С нежеланием... Надо прибавлять, а не ссылаться на товарняк и требования...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 10 сентября 2018, 12:01

      надо было больше забивать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 12:01

      Для товарищеского матча ,одного мяча маловато.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 10 сентября 2018, 11:55

      Зенит слабо выглядит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 10 сентября 2018, 11:09

      для болельщиков Аршавина хорошие воспминания

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 10 сентября 2018, 10:52

      Хорошая тренеровка.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11