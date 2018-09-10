Дриусси – о матче с «Кайратом»: «Требования сегодня были не такие большие»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, который стал автором единственного гола в товарищеском матче с «Кайратом», подвел итоги встречи на стадионе «Санкт-Петербург».

«В этом матче было важно не потереть ритм и поэтому мотивация была соответствующей.

Требования сегодня были не такие большие, исходя из характера матча, но важно было выполнить тренерскую установку и играть так, как можем.

Такие встречи очень важны, они позволяют поддерживать игровой ритм», – рассказал Дриусси.

Товарищеский матч «Зенит» – «Кайрат» завершился со счетом 1:0.