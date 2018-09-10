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Зенит - Кайрат
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Материалы
10 сентября 2018
10:34
Дриусси – о матче с «Кайратом»: «Требования сегодня были не такие большие»
7
00:23
Фото
Болельщики «Зенита» – Аршавину: «Андрей, давай к нам»
16
9 сентября 2018
22:51
Маркизио – о 40 тысячах зрителей на игре с «Кайратом»: «Удивился, увидев столько болельщиков на товарищеском матче»
5
21:08
Семак – о форме Маркизио: «Ему нужно время. Он сразу попал с корабля на бал»
3
20:26
Главный тренер «Кайрата»: «То, как Аршавина встретили трибуны, – самое красивое, что есть в футболе»
3
20:10
40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо
19
20:08
Фото
«Зенит» – о 40 тысячах болельщиков на товарищеском матче с «Кайратом»: «Как тебе такое, Илон Маск?»
13
19:48
Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Кайрат», Маркизио дебютировал за петербургский клуб
36
19:42
Видео
Болельщики «Зенита» во время матча с «Кайратом» скандировали в честь Аршавина
1
16:39
Скроботов, Терентьев и Плетнев – в стартовом составе «Зенита». Аршавин выйдет c первых минут у «Кайрата»
2
Зенит - Кайрат
09.09.2018, Воскресенье, 18:00 мск
Санкт-Петербург, стадион
Газпром Арена
Товарищеские матчи
Зенит
-
Кайрат
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Рейтинг:
+2556
andrej-lucevich
9 сентября 2018, 10:35
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2:1 или больше в пользу Зенита!!!
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