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Зенит - Кайрат

09.09.2018, Воскресенье, 18:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Товарищеские матчи Зенит - Кайрат
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 9 сентября 2018, 10:35

    2:1 или больше в пользу Зенита!!!

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