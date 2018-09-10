Карвахаль извинился перед Шоу за травму через смс

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль принес извинения игроку национальной команды Англии Люку Шоу, которому он нанес травму в матче Лиги наций в одном из единоборств.

Карвахаль хотел извиниться сразу после игры, по этой причине он зашел в раздевалку британцев, но Шоу госпитализировали. Испанец попросил номер телефона Шоу у вратаря испанцев Давида Де Хеа и отравил защитнику смс с извинениями и словами поддержки.

Шоу в ответ написал, что не считает действия Карвахаля умышленными и понимает, что тот не хотел нанести ему травму.

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