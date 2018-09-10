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Карвахаль извинился перед Шоу за травму через смс

10 сентября 2018, 08:17
8

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль принес извинения игроку национальной команды Англии Люку Шоу, которому он нанес травму в матче Лиги наций в одном из единоборств.

Карвахаль хотел извиниться сразу после игры, по этой причине он зашел в раздевалку британцев, но Шоу госпитализировали. Испанец попросил номер телефона Шоу у вратаря испанцев Давида Де Хеа и отравил защитнику смс с извинениями и словами поддержки.

Шоу в ответ написал, что не считает действия Карвахаля умышленными и понимает, что тот не хотел нанести ему травму.

Самый невезучий игрок Англии: адские травмы, скамейка, нет голов

Источник: Marca
Лига наций Англия Испания Де Хеа Давид Карвахаль Дани Шоу Люк
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alexivanof197
1536557227
момент то конечно игровой,но падение выглядело ужасным
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Denis SPb
1536558313
Хороший поступок, молодец!) Вот бы все футболисты на поле относились друг к другу с уважением!
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Dimon013
1536559648
Красавчик, что сказать!
Ответить
Lev Aleks
1536559766
Оба отреагировали как положено мужикам!
Ответить
Garrincha58
1536560700
футбол контактная игра и никто не застрахован от травм и мало кто специально наносит травмы друг другу есть конечно исключения но это редкие случаи
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Caniggia
1536568337
Оба поступили по-мужски.
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zigbert
1536568896
Борьба борьбой но уважать соперника нужно ,как на поле так и за его пределами. Оба настоящие джентльмены.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1536574704
Ощущение было,что у Шоу хрустальный подбородок. Жаль парня , но вины Даниэля нет. Зачёт парню за извинения ,что стал невольным участником травмы
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