Карвахаль извинился перед Шоу за травму через смс

Ощущение было,что у Шоу хрустальный подбородок. Жаль парня , но вины Даниэля нет. Зачёт парню за извинения ,что стал невольным участником травмы
Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль принес извинения игроку национальной команды Англии Люку Шоу, которому он нанес травму в матче Лиги наций в одном из единоборств.
Карвахаль хотел извиниться сразу после игры, по этой причине он зашел в раздевалку британцев, но Шоу госпитализировали. Испанец попросил номер телефона Шоу у вратаря испанцев Давида Де Хеа и отравил защитнику смс с извинениями и словами поддержки.
Шоу в ответ написал, что не считает действия Карвахаля умышленными и понимает, что тот не хотел нанести ему травму.
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