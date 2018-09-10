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    Карвахаль извинился перед Шоу за травму через смс

    Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль принес извинения игроку национальной команды Англии Люку Шоу, которому он нанес травму в матче Лиги наций в одном из единоборств.

    Карвахаль хотел извиниться сразу после игры, по этой причине он зашел в раздевалку британцев, но Шоу госпитализировали. Испанец попросил номер телефона Шоу у вратаря испанцев Давида Де Хеа и отравил защитнику смс с извинениями и словами поддержки.

    Шоу в ответ написал, что не считает действия Карвахаля умышленными и понимает, что тот не хотел нанести ему травму.

    Самый невезучий игрок Англии: адские травмы, скамейка, нет голов

    Источник: Marca

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    10.09.2018 08:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 10 сентября 2018, 13:18

      Ощущение было,что у Шоу хрустальный подбородок. Жаль парня , но вины Даниэля нет. Зачёт парню за извинения ,что стал невольным участником травмы

      1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 11:41

      Борьба борьбой но уважать соперника нужно ,как на поле так и за его пределами. Оба настоящие джентльмены.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 10 сентября 2018, 11:32

      Оба поступили по-мужски.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2018, 09:25

      футбол контактная игра и никто не застрахован от травм и мало кто специально наносит травмы друг другу есть конечно исключения но это редкие случаи

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 сентября 2018, 09:09

      Оба отреагировали как положено мужикам!

      4
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 10 сентября 2018, 09:07

      Красавчик, что сказать!

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 10 сентября 2018, 08:45

      Хороший поступок, молодец!)
      Вот бы все футболисты на поле относились друг к другу с уважением!

      4
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 10 сентября 2018, 08:27

      момент то конечно игровой,но падение выглядело ужасным

      5
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