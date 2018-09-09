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    Лига наций. Франция победила Голландию и другие результаты

    В матче 2-го тура Лиги наций сборная Франции победила Голландию – 2:1.

    С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

    Лига наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

    Франция – Голландия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 14; 1:1 – Бабел, 67; 2:1 – Жиру, 75.

    Лига наций. Лига С. Группа 3. 2-й тур

    Кипр – Словения – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Берич, 54; 1:1 – Сотириу, 69; 2:1 – Стоянович, 89 (в свои ворота).

    Лига наций. Лига С. Группа 4. 2-й тур

    Лихтенштейн – Гибралтар – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Саланович, 32; 2:0 – Визер, 72.

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2018 23:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 сентября 2018, 23:56

      У Жиру на опережении очень удачный удар получился и гол красавец. Если в первых матчах в подгруппах уже упорные игры проходят в турнире Лиги наций, то дальше ещё будет интересней.

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 9 сентября 2018, 23:42

      Промес в России вообще расслабился, как можно так назад отдать, привык в спартаке так играть!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Makaweli 10 сентября 2018, 00:25

      Да он вообще за сборную не очень отличался. Ошибки часто бывают, голов маловато.
      То ли у него недостаточно мотивации, то ли его в сборной разыгрывают в непривычном для него амплуа.

      1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 9 сентября 2018, 23:39

      Пенальти чистый был!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 9 сентября 2018, 23:39

      Судья за французов топит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 сентября 2018, 23:39

      Павара не удалили, пенальти Голландцам не дали, мировой уровень судейства оставляет желать лучшего

      1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > кузнецов артем 9 сентября 2018, 23:46

      А эпизод в конце, когда защитник Франции двумя руками держал нападающего Голландии, свисток арбитра упорно молчит!

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