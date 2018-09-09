Лига наций. Франция победила Голландию и другие результаты

В матче 2-го тура Лиги наций сборная Франции победила Голландию – 2:1.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Лига наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

Франция – Голландия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мбаппе, 14; 1:1 – Бабел, 67; 2:1 – Жиру, 75.

Лига наций. Лига С. Группа 3. 2-й тур

Кипр – Словения – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Берич, 54; 1:1 – Сотириу, 69; 2:1 – Стоянович, 89 (в свои ворота).

Лига наций. Лига С. Группа 4. 2-й тур

Лихтенштейн – Гибралтар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Саланович, 32; 2:0 – Визер, 72.

Турнирная таблица Лиги наций