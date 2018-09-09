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Лихтенштейн - Гибралтар

09.09.2018, Воскресенье, 21:45 мск Фару, стадион Алгарве , 2 тур Лихтенштейн - Гибралтар
Группа D4 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лихтенштейн 6 1 1 4 7:12 -5 4
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