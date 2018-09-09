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Кипр - Словения

09.09.2018, Воскресенье, 21:45 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Трансляция: Матч! Футбол 2 , 2 тур Кипр - Словения
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа E

10 сентября, вторник 22:30 Кипр 0:2 Словения

12 октября, пятница 22:45 Словения 2:1 Кипр
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