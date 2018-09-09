Промес – в стартовом составе сборной Голландии на матч с Францией

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Голландии на матч 2-го тура Лиги наций.

Франция: Ареола, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Голландия: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Тете, Проппер, де Йонг, Бабел, Промес, Депай, Вейналдум.

Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс». Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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