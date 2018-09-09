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    Промес – в стартовом составе сборной Голландии на матч с Францией

    Стали известны стартовые составы сборных Франции и Голландии на матч 2-го тура Лиги наций.

    Франция: Ареола, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

    Голландия: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Тете, Проппер, де Йонг, Бабел, Промес, Депай, Вейналдум.

    Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс». Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: УЕФА

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    09.09.2018 20:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 9 сентября 2018, 22:58

      Отхрюкал на 5 за е баллов!!!

      0
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 22:54

      Вперёд Спартак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 9 сентября 2018, 22:32

      Вот как раз этот свинорылый и подложил свинью голландцам!

      1
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 9 сентября 2018, 21:45

      Раздувают непонятно что.

      0
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      Рейтинг: +226

      Parker8 9 сентября 2018, 21:25

      Долго его еще выделять будут? Он же уже даже не игрок Спартака, да и состав у Голандцев такой что плакать хочется, особенно присутствие Бабела это вообще фантастика.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Parker8 9 сентября 2018, 21:40

      Среди всех как раз Бабель единственный кто может хоть по воротам ударить, Депай вообще с метра в пустые мимо бьет и ты наверно и не знал, хотя все уже давно в курсе, что большая часть админов и новостняков сплошные глоры шашлыка, на 2м месте бомжи, 3е - лохомоты, 4е - кони и т.д., а этого нытика включили только из-за того, что Бергейс травмирован и больше некого

      2
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      Рейтинг: +226

      Parker8 > Skull_Boy 9 сентября 2018, 23:21

      От этого еще более смешнее то что он там лидер, чуваку за 30, он играет косимпашах и клубах ОАЭ, и является лидером этой сборной, Ван Перси, Снейдер и Роббен просто плачут.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Parker8 11 сентября 2018, 06:28

      Бабель как раз и забил, а Антоша только и запомнился, как привез гол на свои ворота

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