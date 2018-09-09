«Луч» оштрафует Прокофьева. Он получил красную карточку через две минуты после выхода на замену

Ранее «Бомбардир» писал, что нападающий «Луча» Станислав Прокофьев в течение двух минут вышел на поле и удалился в игре десятого тура ФНЛ против «Тюмени» (0:0). К футболисту применят санкции, сообщил главный тренер Рустем Хузин.

– Конечно, к футболисту есть претензии. Думаю, это произошло на эмоциях. Человек играл дома. Наверное, это случилось от большого желания.

– Прокофьев объяснил после игры, как так получилось?

– Нет. Мы по горячим следам не стали это выяснять. Думаю, все будет по приезду во Владивосток. А прилетим мы только завтра утром. Тогда и поговорим.

– Будут ли применены санкции к Прокофьеву? И какие?

– Сто процентов. В первую очередь, он должен извиниться перед командой. Ну, и денежный штраф обязательно последует.