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    «Луч» оштрафует Прокофьева. Он получил красную карточку через две минуты после выхода на замену

    Ранее «Бомбардир» писал, что нападающий «Луча» Станислав Прокофьев в течение двух минут вышел на поле и удалился в игре десятого тура ФНЛ против «Тюмени» (0:0). К футболисту применят санкции, сообщил главный тренер Рустем Хузин.

    – Конечно, к футболисту есть претензии. Думаю, это произошло на эмоциях. Человек играл дома. Наверное, это случилось от большого желания.

    – Прокофьев объяснил после игры, как так получилось?

    – Нет. Мы по горячим следам не стали это выяснять. Думаю, все будет по приезду во Владивосток. А прилетим мы только завтра утром. Тогда и поговорим.

    – Будут ли применены санкции к Прокофьеву? И какие?

    – Сто процентов. В первую очередь, он должен извиниться перед командой. Ну, и денежный штраф обязательно последует.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2018 10:56
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