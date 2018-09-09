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    Серхио Рамос: «Что может быть лучше, чем начать новую эру с победы на «Уэмбли»?»

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос подвел итог матча первого тура Лиги А Лиги наций против англичан (2:1). Победа гостей получилась волевой.

    «Мы начали новую эру с очень опытным тренером. Что может быть лучше, чем начать ее с победы на «Уэмбли»?

    Неудача – это когда команда не отдает себя полностью, но сегодня мы выложились на полную. Нам нужно быть на хорошем уровне. Это минимум, который нужен для игры за «Реал» или сборную», – сказал испанец.

    Испанцы не проигрывают в основное время 25 матчей подряд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2018 09:34
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