Серхио Рамос: «Что может быть лучше, чем начать новую эру с победы на «Уэмбли»?»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос подвел итог матча первого тура Лиги А Лиги наций против англичан (2:1). Победа гостей получилась волевой.

«Мы начали новую эру с очень опытным тренером. Что может быть лучше, чем начать ее с победы на «Уэмбли»?

Неудача – это когда команда не отдает себя полностью, но сегодня мы выложились на полную. Нам нужно быть на хорошем уровне. Это минимум, который нужен для игры за «Реал» или сборную», – сказал испанец.

Испанцы не проигрывают в основное время 25 матчей подряд.