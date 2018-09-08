ФНЛ. «Томь» в гостях победила «Мордовию», «Краснодар-2» всухую уступил «Авангарду»

Состоялись очередные матчи десятого тура ФНЛ. В Саранске гостила «Томь» и добилась минимальной победы. Единственный гол в первом тайме забил Алексей Шумских. Сибиряки лидируют в турнире.

«Краснодар-2» дома принимал «Авангард». Южане в первом тайме пропустили два мяча и отыграться не сумели.

Первенство ФНЛ. 10-й тур

Мордовия (Саранск) – Томь (Томск) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Шумских, 28.

Тамбов – Чертаново (Москва) – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Глушенков, 50; 1:1 – Чернышов, 52; 2:1 – Себай, 63; 2:2 – Умяров, 76.

Удаления: Чуперка, 79; Себай, 79 – нет.

Краснодар-2 (Краснодар) – Авангард (Курск) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Трошечкин, 5; 0:2 – Альшин, 40.

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