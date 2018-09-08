Обляков: «Очень хочу выйти на поле против «Уфы»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал свой летний трансфер. Футболист перешел из «Уфы».

«Предложение появилось давно, но вопрос о переходе всe равно решался в последний день трансферного окна. Рад, что решил присоединиться к ЦСКА. Хочу приносить команде пользу. Приняли меня очень тепло, так что, надеюсь, дальше всe тоже будет хорошо.

В следующем матче ЦСКА будет противостоять «Уфа»? Очень хочу выйти на поле! Для меня это интересный опыт, и я с нетерпением жду этот матч.

Я очень уважаю болельщиков «Уфы», сам клуб, руководство, тренеров и игроков. Так что если забью, то просто порадуюсь голу внутри себя. Праздновать точно не буду», – сказал хавбек.

Обляков играл в Уфе с 2016 года (45 игр в РПЛ, три гола).