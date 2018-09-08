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    Обляков: «Очень хочу выйти на поле против «Уфы»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал свой летний трансфер. Футболист перешел из «Уфы».

    «Предложение появилось давно, но вопрос о переходе всe равно решался в последний день трансферного окна. Рад, что решил присоединиться к ЦСКА. Хочу приносить команде пользу. Приняли меня очень тепло, так что, надеюсь, дальше всe тоже будет хорошо.

    В следующем матче ЦСКА будет противостоять «Уфа»? Очень хочу выйти на поле! Для меня это интересный опыт, и я с нетерпением жду этот матч.

    Я очень уважаю болельщиков «Уфы», сам клуб, руководство, тренеров и игроков. Так что если забью, то просто порадуюсь голу внутри себя. Праздновать точно не буду», – сказал хавбек.

    Обляков играл в Уфе с 2016 года (45 игр в РПЛ, три гола).

    Источник: Sport24

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    08.09.2018 19:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +840

      vovan55 9 сентября 2018, 00:56

      в новой форме попонтиться?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 8 сентября 2018, 22:10

      Главное, что мечта у игрока есть, тем более, что это не вредно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 8 сентября 2018, 20:16

      Еще обратно судьбинушка воротиться заставит..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 сентября 2018, 19:46

      Ещё в состав не попал, на поле не вышел, а уже свой гол в голове празднует. Не хорошо это.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +715

      Mario84 8 сентября 2018, 19:41

      Читаешь интервью молодых игроков ЦСКА и думаешь "может, правда, очень хорошая команда получится"!

      3
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