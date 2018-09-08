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Обляков: «Очень хочу выйти на поле против «Уфы»

8 сентября 2018, 19:24
5

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал свой летний трансфер. Футболист перешел из «Уфы».

«Предложение появилось давно, но вопрос о переходе всe равно решался в последний день трансферного окна. Рад, что решил присоединиться к ЦСКА. Хочу приносить команде пользу. Приняли меня очень тепло, так что, надеюсь, дальше всe тоже будет хорошо.

В следующем матче ЦСКА будет противостоять «Уфа»? Очень хочу выйти на поле! Для меня это интересный опыт, и я с нетерпением жду этот матч.

Я очень уважаю болельщиков «Уфы», сам клуб, руководство, тренеров и игроков. Так что если забью, то просто порадуюсь голу внутри себя. Праздновать точно не буду», – сказал хавбек.

Обляков играл в Уфе с 2016 года (45 игр в РПЛ, три гола).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Обляков Иван
Комментарии (5)
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Mario84
1536424896
Читаешь интервью молодых игроков ЦСКА и думаешь "может, правда, очень хорошая команда получится"!
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Отчаянный Пердун
1536425176
Ещё в состав не попал, на поле не вышел, а уже свой гол в голове празднует. Не хорошо это.
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Антон bx14e
1536426968
Еще обратно судьбинушка воротиться заставит..
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Vitaly1960
1536433801
Главное, что мечта у игрока есть, тем более, что это не вредно...
Ответить
vovan55
1536443801
в новой форме попонтиться?..
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