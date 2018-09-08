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    Зарплата Терри в «Спартаке» составит 2 миллиона в год

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри в ближайшие часы может стать игроком «Спартака».

    Как сообщили СМИ, сегодня 37-летний футболист успешно прошел медобследование перед переходом в московский клуб. Англичанин подпишет контракт по схеме «1+1».

    По информации The Sun, Терри будет зарабатывать в «Спартаке» около 2 миллионов евро в год.

    В сезоне-2017/18 Терри защищал цвета «Астон Виллы». Провел 36 матчей, забил один гол, сделал одну результативную передачу и заработал две желтые карточки.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: The Sun

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    08.09.2018 14:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 19:04

      В трансферное окно было меньше шуму и шороху, чем сейчас за дни подписания свободных агентов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 18:02

      Хотелось бы услышать мнения руководства Спартака.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 8 сентября 2018, 15:23

      Пускай теперь Кутепов чешет жопу...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 сентября 2018, 14:59

      95й походу опять подорожает

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > Project Бабангида 8 сентября 2018, 15:05

      72 й

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > спартач-тверь 8 сентября 2018, 15:10

      после макизео пропан с зажигалками подорожал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 8 сентября 2018, 14:49

      посмотрим. в крайнем случае потеря двух млн - не так страшно. но лучше бы своих подтягивали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 сентября 2018, 14:44

      Идиоты!Лучше сундук поставили в защиту и то пользы больше будет!!!

      -2
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