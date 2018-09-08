Зарплата Терри в «Спартаке» составит 2 миллиона в год

Бывший защитник «Челси» Джон Терри в ближайшие часы может стать игроком «Спартака».

Как сообщили СМИ, сегодня 37-летний футболист успешно прошел медобследование перед переходом в московский клуб. Англичанин подпишет контракт по схеме «1+1».

По информации The Sun, Терри будет зарабатывать в «Спартаке» около 2 миллионов евро в год.

В сезоне-2017/18 Терри защищал цвета «Астон Виллы». Провел 36 матчей, забил один гол, сделал одну результативную передачу и заработал две желтые карточки.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось