Черчесов: «Дзюба капитан, потому что он самый опытный игрок сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему назначил нападающего Артема Дзюбу капитаном на ближайшие матчи национальной команды.

«Это назначение вытекало из логики. Акинфеева нет, Смолова нет. Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной. А Артем – наш самый опытный футболист, будет выводить на поле команду с капитанской повязкой», – сказал Черчесов.

«Артем в раздевалке и на поле наш лидер. Назначение было правильным решением», – добавил полузащитник сборной Юрий Газинский.

В пятницу, 7 сентября, россияне сыграют с Турцией в Лиге наций. 10 числа они встретятся с Чехией в товарищеском матче.