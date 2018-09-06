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    Черчесов: «Дзюба капитан, потому что он самый опытный игрок сборной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему назначил нападающего Артема Дзюбу капитаном на ближайшие матчи национальной команды.

    «Это назначение вытекало из логики. Акинфеева нет, Смолова нет. Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной. А Артем – наш самый опытный футболист, будет выводить на поле команду с капитанской повязкой», – сказал Черчесов.

    «Артем в раздевалке и на поле наш лидер. Назначение было правильным решением», – добавил полузащитник сборной Юрий Газинский.

    В пятницу, 7 сентября, россияне сыграют с Турцией в Лиге наций. 10 числа они встретятся с Чехией в товарищеском матче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2018 14:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +175

      dima25 7 сентября 2018, 23:54

      Дзюба -кэп ,поржать разрешается!)))без юмора Россия давно бы загнулась! а Артемка на ровном месте команду заведет!спасибо ему!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 19:04

      Главное, чтобы капитанов было больше в игре, а не рядовых исполнителей...

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 17:36

      С "капитаном" ясно ,ему бы еще серьезности побольше.

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 6 сентября 2018, 15:52

      Дзюба тестируется как капитан ,возможно им и останется на дальнейшее выступление сборной,если Акинфеев по приходу не рассердится и проявит доброту и лояльность к "капитанству" Дзюбы.

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 6 сентября 2018, 15:27

      практика покажет. Летом он себя проявил с лучшей стороны. почему бы и нет? тем более , что некого.

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 сентября 2018, 15:05

      На мой взгляд Дзюба вообще может быть хорошим капитаном команды , я всегда считал ,что капитан должен быть не просто лучшим игроком команды , а прежде всего должен помогать своим партнером показывать максимум на поле мотивируя их в раздевалке и непосредственно на поле , в этом смысле меня всегда удивляло капитанство Месси в сборной особенно при живом Маскерано , ведь всем известно что Лео интроверт и может быть частично этим можно объяснить проблемы сборной Аргентины в последние годы
      , потому ,что капитаном у них является человек который кем кем , но капитаном быть не должен . У Артёма здесь проблем уж точно не будет . Удачи сборной !

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 сентября 2018, 14:42

      тЗюба гнилой чел.И таких людей кэпами назначать нельзя.Но это чисто мое мнение(ИМХО).У чабана видимо свой взгляд.

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