Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Дзюба капитан, потому что он самый опытный игрок сборной»

Черчесов: «Дзюба капитан, потому что он самый опытный игрок сборной»

6 сентября 2018, 14:26
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему назначил нападающего Артема Дзюбу капитаном на ближайшие матчи национальной команды.

«Это назначение вытекало из логики. Акинфеева нет, Смолова нет. Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной. А Артем – наш самый опытный футболист, будет выводить на поле команду с капитанской повязкой», – сказал Черчесов.

«Артем в раздевалке и на поле наш лидер. Назначение было правильным решением», – добавил полузащитник сборной Юрий Газинский.

В пятницу, 7 сентября, россияне сыграют с Турцией в Лиге наций. 10 числа они встретятся с Чехией в товарищеском матче.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Турция Чехия Дзюба Артем Газинский Юрий Черчесов Станислав
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1536234123
тЗюба гнилой чел.И таких людей кэпами назначать нельзя.Но это чисто мое мнение(ИМХО).У чабана видимо свой взгляд.
Ответить
hevbn 28
1536235501
На мой взгляд Дзюба вообще может быть хорошим капитаном команды , я всегда считал ,что капитан должен быть не просто лучшим игроком команды , а прежде всего должен помогать своим партнером показывать максимум на поле мотивируя их в раздевалке и непосредственно на поле , в этом смысле меня всегда удивляло капитанство Месси в сборной особенно при живом Маскерано , ведь всем известно что Лео интроверт и может быть частично этим можно объяснить проблемы сборной Аргентины в последние годы , потому ,что капитаном у них является человек который кем кем , но капитаном быть не должен . У Артёма здесь проблем уж точно не будет . Удачи сборной !
Ответить
BoltCX
1536236874
практика покажет. Летом он себя проявил с лучшей стороны. почему бы и нет? тем более , что некого.
Ответить
fanchik
1536238330
Дзюба тестируется как капитан ,возможно им и останется на дальнейшее выступление сборной,если Акинфеев по приходу не рассердится и проявит доброту и лояльность к "капитанству" Дзюбы.
Ответить
zigbert
1536244583
С "капитаном" ясно ,ему бы еще серьезности побольше.
Ответить
Рубик Докоян
1536249879
Главное, чтобы капитанов было больше в игре, а не рядовых исполнителей...
Ответить
dima25
1536353651
Дзюба -кэп ,поржать разрешается!)))без юмора Россия давно бы загнулась! а Артемка на ровном месте команду заведет!спасибо ему!!
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
3
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
1
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
1
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
1
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
3
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+