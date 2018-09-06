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    Роналдиньо: «Коутиньо может стать ключевым игроком для «Барселоны»

    Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением об игре полузащитника каталонцев Филиппе Коутиньо.

    «Без сомнений, он может стать ключевым игроком для «Барселоны» в ближайшие несколько лет. Это один из самых качественных футболистов своего поколения.

    Но Месси все еще есть что сказать. Не люблю говорить о наследниках, у обоих этих футболистов хороший стиль игры. Вместе они могут сделать великие вещи», – сказал Роналдиньо.

    В текущем сезоне Примеры Коутиньо сыграл в трех матчах и забил один гол.

    Источник: Marca

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    06.09.2018 00:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 14:41

      Креативный игрок.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 6 сентября 2018, 09:54

      Коутинью мне еще в Интере нравился. Надеюсь у него все получится в Барсе.

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