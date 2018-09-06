Роналдиньо: «Коутиньо может стать ключевым игроком для «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением об игре полузащитника каталонцев Филиппе Коутиньо.

«Без сомнений, он может стать ключевым игроком для «Барселоны» в ближайшие несколько лет. Это один из самых качественных футболистов своего поколения.

Но Месси все еще есть что сказать. Не люблю говорить о наследниках, у обоих этих футболистов хороший стиль игры. Вместе они могут сделать великие вещи», – сказал Роналдиньо.

В текущем сезоне Примеры Коутиньо сыграл в трех матчах и забил один гол.