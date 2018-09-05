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    Месси: «Мне нужно совершенствоваться в исполнении пенальти»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не слишком доволен тем, как исполняет пенальти. По словам аргентинца, ему следует прибавить в данном компоненте.

    В течение карьеры 31-летний футболист забил 71 пенальти из 88, что составляет 80% реализации.

    «Мне нужно работать над пенальти. Исполнять их более эффективно. Этот элемент невероятно сложен. Одно дело отрабатывать удар на тренировке, и совсем другое – выполнять его в матчах.

    На тебя оказывают влияние большое количество факторов. Ты можешь иметь план, каким именно образом пробить, но его не всегда удается реализовать.

    Сегодня вратари вытаскивают такие мячи, которые в прошлом залетели бы в ворота. Пенальти – определенно тот компонент, в котором мне необходимо совершенствоваться», – сказал Месси в интервью Catalunya Radio.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2018 14:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 21:11

      В принципе любой пенальти можно взять.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 сентября 2018, 15:03

      Значит будет долго играть и нас радовать.

      2
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