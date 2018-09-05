Месси: «Мне нужно совершенствоваться в исполнении пенальти»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не слишком доволен тем, как исполняет пенальти. По словам аргентинца, ему следует прибавить в данном компоненте.

В течение карьеры 31-летний футболист забил 71 пенальти из 88, что составляет 80% реализации.

«Мне нужно работать над пенальти. Исполнять их более эффективно. Этот элемент невероятно сложен. Одно дело отрабатывать удар на тренировке, и совсем другое – выполнять его в матчах.

На тебя оказывают влияние большое количество факторов. Ты можешь иметь план, каким именно образом пробить, но его не всегда удается реализовать.

Сегодня вратари вытаскивают такие мячи, которые в прошлом залетели бы в ворота. Пенальти – определенно тот компонент, в котором мне необходимо совершенствоваться», – сказал Месси в интервью Catalunya Radio.