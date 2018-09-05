Инсинье разыграл Балотелли, неожиданно выскочив на того из-за занавески

Футболисты сборной Италии готовятся к предстоящему матчу Лиги Наций против Польши.

Накануне форвард команды Лоренцо Инсинье разыграл партнера по сборной Марио Балотелли. Футболист «Наполи» спрятался в номере за занавеской и выскочил из-за нее, когда в комнату вошел ничего не подозревающий игрок «Ниццы»​. Балотелли испугался, но с юмором отнесся к такому розыгрышу.

Сборная Италии сыграет в первом туре Лиги Наций против Польши на своем поле. Игра состоится 7 сентября, в 21:45 по московскому времени.