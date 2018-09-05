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    Инсинье разыграл Балотелли, неожиданно выскочив на того из-за занавески

    Футболисты сборной Италии готовятся к предстоящему матчу Лиги Наций против Польши.

    Накануне форвард команды Лоренцо Инсинье разыграл партнера по сборной Марио Балотелли. Футболист «Наполи» спрятался в номере за занавеской и выскочил из-за нее, когда в комнату вошел ничего не подозревающий игрок «Ниццы»​. Балотелли испугался, но с юмором отнесся к такому розыгрышу.

    Сборная Италии сыграет в первом туре Лиги Наций против Польши на своем поле. Игра состоится 7 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    05.09.2018 08:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 6 сентября 2018, 08:40

      Высокоинтеллектуальный розыгрыш...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 10:24

      Не всегда такие шутки доставляю большое удовольствие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 сентября 2018, 09:10

      Телефон всё-таки не выронил из рук)

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