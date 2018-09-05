Джикия: «Смолов – самый сложный нападающий в России»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о самом опасном нападающем в российской Премьер-лиге, против которого ему труднее всего играть.

– Самый «любимый» ваш нападающий? С кем тяжелее всего?

– Много с кем. Например, против Смолова тяжело играть. Наверное, самый сложный нападающий в России.

– А чем он так выделяется?

– Он неординарный. Может убежать, открыться, обвести, может с места пробить. Может из-под тебя пробить. Такой разноплановый футболист. Нет такого, что у него какое-то одно качество, и он за счет него играет.

Кокорина тоже можно отметить – тоже очень опасный нападающий. С хорошей скоростью, дриблингом, ударом.