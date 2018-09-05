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Джикия: «Смолов – самый сложный нападающий в России»

5 сентября 2018, 07:31
14

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о самом опасном нападающем в российской Премьер-лиге, против которого ему труднее всего играть.

– Самый «любимый» ваш нападающий? С кем тяжелее всего?

– Много с кем. Например, против Смолова тяжело играть. Наверное, самый сложный нападающий в России.

– А чем он так выделяется?

– Он неординарный. Может убежать, открыться, обвести, может с места пробить. Может из-под тебя пробить. Такой разноплановый футболист. Нет такого, что у него какое-то одно качество, и он за счет него играет.

Кокорина тоже можно отметить – тоже очень опасный нападающий. С хорошей скоростью, дриблингом, ударом.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Смолов Федор Кокорин Александр Джикия Георгий
Комментарии (14)
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oyabun
1536122280
Ну Джикия тоже парень не промах! Наверняка тот же Смолов тоже может так сказать про Георгия, что его тяжело пройти )
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Serjio82
1536123868
По мне так Смолов лентяй,и уже забросил футбол,если бы выжимал из себя по максимуму,давно уехал бы в Европу играть.
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vodomut
1536125872
недонападающий он
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Антибиотик
1536126229
Это Смолов то может обвести?! Чтобы он забил нужно использовать ресурсы всех игроков команды.
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serppion
1536129258
Видели мы уже на ЧМ-2018, какой Федя пенальтист и нападающий. Всей нашей сборной было тяжело играть со Смоловым.
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zigbert
1536131344
Конечно Смолов до ЧМ и после - это совершенно разные игроки. Сейчас он находится в некой "психологической" яме. Повлиял на это и не забитый пенальти. Все эти качества, о которых говорит Джикия ,были присущи ему в играх за Краснодар. Сумеет ли Федор выйти на свой прежний уровень покажет время.
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Юрий Б.
1536132640
В настоящее время Смолов вряд ли представляет угрозу
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афоня72
1536133510
Мастерство не пропьешь! Заиграет Федя еще на должном уровне.Вон Дзюбу все хаяли до чемпионата, а сейчас на руках носят. Я конечно не Нострадамус но Федя еще заиграет!!
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Полная Канистра
1536135552
А чем он так выделяется? шибко быстро гоняет на машине
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Argon
1536136762
Мелкий подхалимаш.
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