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    Джикия: «Смолов – самый сложный нападающий в России»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о самом опасном нападающем в российской Премьер-лиге, против которого ему труднее всего играть.

    – Самый «любимый» ваш нападающий? С кем тяжелее всего?

    – Много с кем. Например, против Смолова тяжело играть. Наверное, самый сложный нападающий в России.

    – А чем он так выделяется?

    – Он неординарный. Может убежать, открыться, обвести, может с места пробить. Может из-под тебя пробить. Такой разноплановый футболист. Нет такого, что у него какое-то одно качество, и он за счет него играет.

    Кокорина тоже можно отметить – тоже очень опасный нападающий. С хорошей скоростью, дриблингом, ударом.

    Источник: «Российская газета»

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    05.09.2018 07:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +187

      maxpav 5 сентября 2018, 12:13

      Все о Смолове, а я о Джикии. Предсказуемый, всегда заточенный на грубую игру и фол защитник-шлагбаум.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 5 сентября 2018, 11:39

      Мелкий подхалимаш.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 5 сентября 2018, 11:38

      Федя, ну тебя уже все поддерживают и верят в тебя, ну же братан, стрельни наконец-то, заиграй, забивай )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 сентября 2018, 11:19

      А чем он так выделяется? шибко быстро гоняет на машине

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 сентября 2018, 10:45

      Мастерство не пропьешь! Заиграет Федя еще на должном уровне.Вон Дзюбу все хаяли до чемпионата, а сейчас на руках носят. Я конечно не Нострадамус но Федя еще заиграет!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 5 сентября 2018, 10:30

      В настоящее время Смолов вряд ли представляет угрозу

      3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 10:09

      Конечно Смолов до ЧМ и после - это совершенно разные игроки. Сейчас он находится в некой "психологической" яме. Повлиял на это и не забитый пенальти. Все эти качества, о которых говорит Джикия ,были присущи ему в играх за Краснодар. Сумеет ли Федор выйти на свой прежний уровень покажет время.

      7
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 сентября 2018, 09:34

      Видели мы уже на ЧМ-2018, какой Федя пенальтист и нападающий. Всей нашей сборной было тяжело играть со Смоловым.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 сентября 2018, 09:27

      Про Смолова как-то перебор!

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 5 сентября 2018, 08:43

      Это Смолов то может обвести?! Чтобы он забил нужно использовать ресурсы всех игроков команды.

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