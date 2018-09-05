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  • Каррера: «Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная полузащита в РПЛ»

Каррера: «Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная полузащита в РПЛ»

5 сентября 2018, 00:48
23

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит».

Приход такого мастера в команду-главный конкурент в борьбе за титул осложнит «Спартаку» выполнение задачи выиграть чемпионат?

– Покупка Маркизио точно еще больше усилит «Зенит».

– Вы хорошо с ним знакомы по работе в «Ювентусе» и сборной Италии. Каковы его наиболее сильные стороны?

– Вы знаете, такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.

– Он, на ваш взгляд, самый сильный футболист РПЛ?

– Клаудио может им стать. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в Премьер-лиге.

Маркизио – супер. Вы его полюбите

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Маркизио Клаудио Кузяев Далер Паредес Леандро Каррера Массимо
Комментарии (23)
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Мары
1536100599
Всегда честно, откровенно и без хамства, присущего некоторым тренерам.
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serppion
1536109763
Ну, еще бы! Итальянец в России сказал бы плохое об итальянце! Первое, Маркизио возрастной, на излёте. Второе, он после тяжелейшей травмы. Третье, в последнее время он не имел серьезной практики. Поэтому топ-клуб Ювентус отказался от его услуг, а клубу попроще Зениту Маркизио еще сгодится. Вбухали питерцы деньги в "осетрину второй свежести", а теперь сыпят обещаниями.
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Рубик Докоян
1536120494
Осталось ждать немного и тогда "футбольные специалисты геронтологи" с практикой игры в дыр-дыр во дворе в лучшем случае, будут молча жевать поп-корн сидя у экрана телевизора...
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piligrim1986
1536124239
пусть игрой докажет
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polt
1536127343
Бла,бла,бла... Еще на поле не выходил, уже Зенит чемпион.
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zigbert
1536128745
Мнение Карреры не учесть нельзя.
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BANNIKOV1970
1536130486
так всё таки сколько личка у Маркизио 3,5 или 6,5 где правда?а если вторая цифра,тут на лицо будет недовольство нескольких футболистов и вместо хорошей игры можно получить обратное
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Полная Канистра
1536132224
Каррера знает досконально как его закрыть в ответной игре в Москве посмотрим
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smersh45
1536141140
всё впереди, будем посмотреть
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Zenmaster
1536145901
Скорей бы он вышел на поле -- достали уже все эти разговоры !!!
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