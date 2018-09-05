Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит».
– Приход такого мастера в команду-главный конкурент в борьбе за титул осложнит «Спартаку» выполнение задачи выиграть чемпионат?
– Покупка Маркизио точно еще больше усилит «Зенит».
– Вы хорошо с ним знакомы по работе в «Ювентусе» и сборной Италии. Каковы его наиболее сильные стороны?
– Вы знаете, такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.
– Он, на ваш взгляд, самый сильный футболист РПЛ?
– Клаудио может им стать. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в Премьер-лиге.
Маркизио – супер. Вы его полюбите
Источник: «Спорт-Экспресс»