Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит».

– Приход такого мастера в команду-главный конкурент в борьбе за титул осложнит «Спартаку» выполнение задачи выиграть чемпионат?

– Покупка Маркизио точно еще больше усилит «Зенит».

– Вы хорошо с ним знакомы по работе в «Ювентусе» и сборной Италии. Каковы его наиболее сильные стороны?

– Вы знаете, такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.

– Он, на ваш взгляд, самый сильный футболист РПЛ?

– Клаудио может им стать. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в Премьер-лиге.

Маркизио – супер. Вы его полюбите