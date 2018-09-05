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    Каррера: «Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная полузащита в РПЛ»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит».

    Приход такого мастера в команду-главный конкурент в борьбе за титул осложнит «Спартаку» выполнение задачи выиграть чемпионат?

    – Покупка Маркизио точно еще больше усилит «Зенит».

    – Вы хорошо с ним знакомы по работе в «Ювентусе» и сборной Италии. Каковы его наиболее сильные стороны?

    – Вы знаете, такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.

    – Он, на ваш взгляд, самый сильный футболист РПЛ?

    – Клаудио может им стать. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в Премьер-лиге.

    Маркизио – супер. Вы его полюбите

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2018 00:48
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 5 сентября 2018, 20:17

      с дзюбой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 сентября 2018, 14:11

      Скорей бы он вышел на поле -- достали уже все эти разговоры !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 5 сентября 2018, 12:52

      всё впереди, будем посмотреть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 5 сентября 2018, 10:39

      Покажет игра и время.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 сентября 2018, 10:23

      Каррера знает досконально как его закрыть в ответной игре в Москве посмотрим

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 5 сентября 2018, 09:54

      так всё таки сколько личка у Маркизио 3,5 или 6,5 где правда?а если вторая цифра,тут на лицо будет недовольство нескольких футболистов и вместо хорошей игры можно получить обратное

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 09:25

      Мнение Карреры не учесть нельзя.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 5 сентября 2018, 09:02

      Бла,бла,бла... Еще на поле не выходил, уже Зенит чемпион.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > polt 5 сентября 2018, 09:03

      действительно как будто Роналду подписали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 5 сентября 2018, 08:38

      он прав, Зенит чейчас сильнее всех во всех линиях кроме вратарской

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > RamonCSKA 5 сентября 2018, 09:02

      не несите пургу в защите у Зенита полный хаос особенно при угловых да и контратаки пропускает постоянно Мевля Нету Набиуллин да и Смольников среднего уровня защитники

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt > RamonCSKA 5 сентября 2018, 13:27

      По составу игроков Зенит силен, но игра не поставлена и Зенит вовсе не выглядит сыгранной и отлаженной командой.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 сентября 2018, 08:10

      пусть игрой докажет

      2
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