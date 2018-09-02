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    Семак: «У Жиркова все плохо. Дриусси будем обследовать, но пока все выглядит серьезно»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму нападающего Себастьяна Дриусси в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Игрок травмировался в начале второго тайма и покинул поле.

    «Дриусси получил удар по голове в стиле каратэ, вторая проблема с голеностопом. Будем обследовать, завтра узнаем результаты, но пока что все выглядит серьезно.

    У Жиркова пока дела плохо: я не знаю, когда он вернется к тренировкам в общей группе», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 22:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 3 сентября 2018, 08:25

      Здоровья ребятам!

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 3 сентября 2018, 07:26

      Жирков бился не щадя живота своего. Ему и Дриусси скорейшего выздоровления

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 05:53

      А Жиркова жалко. Трудяга на поле.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 сентября 2018, 23:26

      Удивительная вещь.У Дриуси травма голеностопа, но обязательно надо упомянуть, что он ещё и по голове получил.
      Каррера кстати даже не упомянул, что Иванович Роше всю ступню оттоптал. Ни где об этом не упомянул.
      Вот так вот тренеры в мелочах и проявляются.
      А Жиркову и Дриуси здоровья и скорейшего возвращения на поле.

      6
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Мары 3 сентября 2018, 00:20

      Странный ты, Семак говорит о травмах в своей команде, зачем ему говорить про игроков Спартака??

      4
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > _Marqella_ 3 сентября 2018, 00:24

      Это ни я странный, а Богданыч.
      Если у человека травмирован голеностоп, зачем напоминать о голове, на которой и царапины нет.Задай себе вопрос зачем он это сказал ?Явный намёк на пеналь.Каррера же о подобном даже звука не произнёс.Согласись, что разница есть.А повод у Масссимо тоже был.Но есть такая вещь.Этикой называется.

      6
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Мары 3 сентября 2018, 00:31

      Это из той же серии - Рамос ударил Кариуса после чего вратарь пропустил детские мячи, т.к. была травма головы.
      Здесь такая же ситуация - Дриуси получил травму головы после чего не сообразил вовремя убрать ногу.
      Хотя, когда защитник Зенита выносил мяч из пустых ворот, то он попал ногой Зе в голову. Об этом даже на ТВ забыли.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Владислав Vlad 3 сентября 2018, 00:36

      Спасибо, что напомнил.
      Ну вообще по этой аналогии можно пойти дальше.Зе получил в голову ногой, оттого не разобравшись в следующем эпизоде пошёл разбираться с Лунёвым и был награждён жёлтой карточкой.
      :-))

      3
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Мары 3 сентября 2018, 00:39

      Ну много ты знаешь есть ли царапины на голове или нет а по поводу намёков, это только твои догадки....лично я прочитав интервью, даже не подумала, что Семак каким то боком намекает на пенальти...

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      Рейтинг: +23534

      Мары > _Marqella_ 3 сентября 2018, 14:18

      А здесь и знать не надо.
      Видео после матчевое посмотри.

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Мары 3 сентября 2018, 22:11

      Точно.)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Мары 4 сентября 2018, 12:21

      Тебе лишь бы по хейтить.....)) давай уважать друг друга и не придумывать всякой ерунды типо Каррера лучше Семака???))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > _Marqella_ 4 сентября 2018, 12:23

      Всё сказала ?
      Иди спать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Мары 4 сентября 2018, 12:24

      прослеживаеться московская натура))) обычный гопник)))

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > _Marqella_ 4 сентября 2018, 19:16

      Ять как же ш достала то.
      Всё.Разговор закончен.
      Просто отвали от меня.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 сентября 2018, 23:04

      Выздоровления ребятам !

      0
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      Рейтинг: +715

      Mario84 2 сентября 2018, 22:56

      Безумно много травм в нашем чемпионате. Что это? Не правильная подготовка? Плохие врачи? Или что?

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Mario84 2 сентября 2018, 23:01

      Конкретно в этой игре в травмах виноват судья. Огромное количество грязных приёмов со стороны игроков обеих команд, при этом нарушавшие зачастую не получали даже жёлтой карточки, хотя заслуживали красную, как, к примеру, в этой ситуации с прямым ударом ногой в голову. Травмы в результате вообще не удивляют.

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