Семак: «У Жиркова все плохо. Дриусси будем обследовать, но пока все выглядит серьезно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму нападающего Себастьяна Дриусси в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Игрок травмировался в начале второго тайма и покинул поле.

«Дриусси получил удар по голове в стиле каратэ, вторая проблема с голеностопом. Будем обследовать, завтра узнаем результаты, но пока что все выглядит серьезно.

У Жиркова пока дела плохо: я не знаю, когда он вернется к тренировкам в общей группе», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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