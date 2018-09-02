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  • Семак: «У Жиркова все плохо. Дриусси будем обследовать, но пока все выглядит серьезно»

Семак: «У Жиркова все плохо. Дриусси будем обследовать, но пока все выглядит серьезно»

2 сентября 2018, 22:47
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму нападающего Себастьяна Дриусси в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Игрок травмировался в начале второго тайма и покинул поле.

«Дриусси получил удар по голове в стиле каратэ, вторая проблема с голеностопом. Будем обследовать, завтра узнаем результаты, но пока что все выглядит серьезно.

У Жиркова пока дела плохо: я не знаю, когда он вернется к тренировкам в общей группе», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

Все опять ругают судейство. «Зениту» и «Спартаку» не дали два пенальти

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Жирков Юрий Дриусси Себастьян Семак Сергей
Комментарии (18)
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Mario84
1535918179
Безумно много травм в нашем чемпионате. Что это? Не правильная подготовка? Плохие врачи? Или что?
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acer2003
1535918662
Выздоровления ребятам !
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Мары
1535919964
Удивительная вещь.У Дриуси травма голеностопа, но обязательно надо упомянуть, что он ещё и по голове получил. Каррера кстати даже не упомянул, что Иванович Роше всю ступню оттоптал. Ни где об этом не упомянул. Вот так вот тренеры в мелочах и проявляются. А Жиркову и Дриуси здоровья и скорейшего возвращения на поле.
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Фотон
1535943200
А Жиркова жалко. Трудяга на поле.
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Юрий Б.
1535948772
Жирков бился не щадя живота своего. Ему и Дриусси скорейшего выздоровления
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Всем привет, я тут время
1535952339
Здоровья ребятам!
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