Все игроки «Спартака» здоровы. Состав на матч с «Зенитом» – выбор Карреры

«Спартак» назвал стартовый состав на гостевой матч шестого тура РПЛ с «Зенитом».

В списке не оказалось центрального защитника Георгия Джикии. По информации издания «Спорт-Экспресс», это не связано с какой-либо травмой. Решение оставить 24-летнего футболиста в запасе принадлежит главному тренеру Массимо Каррере. В случае необходимости Джикия будет готов выйти на замену.

Полузащитник Александр Ломовицкий и нападающий Педро Роша начнут игру с первых минут тоже по решению тренерского штаба.

Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.