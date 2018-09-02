Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Все игроки «Спартака» здоровы. Состав на матч с «Зенитом» – выбор Карреры

    «Спартак» назвал стартовый состав на гостевой матч шестого тура РПЛ с «Зенитом».

    В списке не оказалось центрального защитника Георгия Джикии. По информации издания «Спорт-Экспресс», это не связано с какой-либо травмой. Решение оставить 24-летнего футболиста в запасе принадлежит главному тренеру Массимо Каррере. В случае необходимости Джикия будет готов выйти на замену.

    Полузащитник Александр Ломовицкий и нападающий Педро Роша начнут игру с первых минут тоже по решению тренерского штаба.

    Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2018 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 22:20

      Отсутствие Джикии особенно удивило.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Дави гниду 2 сентября 2018, 18:57

      На то он и тренер.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11