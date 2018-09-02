Защитник «Динамо» Рыков: «Мечтаю ли о переходе в топ-клуб? Я уже в нем играю»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков признался, что не собирается покидать клуб, поскольку очень его любит.

Кроме того, футболист заявил, что никогда не перейдет в «Спартак».

«Мечтаю ли о переходе в топ-клуб? Я уже в нeм играю. «Динамо», безусловно, клуб высокого уровня. Сезон в ФНЛ – это случайность. Была в клубе неразбериха, еe устранили, вернулись в Премьер-лигу. Я не мечтаю о переходе. Очень люблю «Динамо» и хочу здесь играть столько, сколько меня захотят видеть. Подниматься вверх вместе с командой.

В «Спартак» точно не пойду. «Динамо» стало мне родным, и я не могу себе представить переход в стан принципиального соперника. Насчeт других команд не зарекаюсь, жизнь покажет. Но я не хочу никуда уходить», – сказал Рыков.