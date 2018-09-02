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    Защитник «Динамо» Рыков: «Мечтаю ли о переходе в топ-клуб? Я уже в нем играю»

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков признался, что не собирается покидать клуб, поскольку очень его любит.

    Кроме того, футболист заявил, что никогда не перейдет в «Спартак».

    «Мечтаю ли о переходе в топ-клуб? Я уже в нeм играю. «Динамо», безусловно, клуб высокого уровня. Сезон в ФНЛ – это случайность. Была в клубе неразбериха, еe устранили, вернулись в Премьер-лигу. Я не мечтаю о переходе. Очень люблю «Динамо» и хочу здесь играть столько, сколько меня захотят видеть. Подниматься вверх вместе с командой.

    В «Спартак» точно не пойду. «Динамо» стало мне родным, и я не могу себе представить переход в стан принципиального соперника. Насчeт других команд не зарекаюсь, жизнь покажет. Но я не хочу никуда уходить», – сказал Рыков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2018 13:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 06:22

      Все правильно! В спартак идти, себя не уважать.

      0
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      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:03

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 17:32

      сначала дождись приглашений от топ-клубов, откажись от всех и останься в Динамо тогда и будешь рассказывать.

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 2 сентября 2018, 17:23

      Лол

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 2 сентября 2018, 15:59

      Если это правда то у него нет амбиций,а для роста игрока это проблема.

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 2 сентября 2018, 15:55

      посмотрим, что по поводу ВЕЛИЧИЯ Динамо думает ОРЕНБУРГ!!!

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал 2 сентября 2018, 15:22

      А его кто- нибудь зовёт в Спартак , или какой другой клуб

      -1
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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 2 сентября 2018, 14:42

      Маладец!!! с центра поля Всегда забивает

      0
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      Рейтинг: +263

      Саладин 2 сентября 2018, 14:38

      Вроде уже за 30, а такой наивный)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 сентября 2018, 14:30

      Молодец, Володя! Мне он всегда нравился. Несмотря на габариты, защитник совсем не грубый. Как когда-то и Самба.

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