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  • Защитник «Динамо» Рыков: «Мечтаю ли о переходе в топ-клуб? Я уже в нем играю»

Защитник «Динамо» Рыков: «Мечтаю ли о переходе в топ-клуб? Я уже в нем играю»

2 сентября 2018, 13:46
10

Защитник «Динамо» Владимир Рыков признался, что не собирается покидать клуб, поскольку очень его любит.

Кроме того, футболист заявил, что никогда не перейдет в «Спартак».

«Мечтаю ли о переходе в топ-клуб? Я уже в нeм играю. «Динамо», безусловно, клуб высокого уровня. Сезон в ФНЛ – это случайность. Была в клубе неразбериха, еe устранили, вернулись в Премьер-лигу. Я не мечтаю о переходе. Очень люблю «Динамо» и хочу здесь играть столько, сколько меня захотят видеть. Подниматься вверх вместе с командой.

В «Спартак» точно не пойду. «Динамо» стало мне родным, и я не могу себе представить переход в стан принципиального соперника. Насчeт других команд не зарекаюсь, жизнь покажет. Но я не хочу никуда уходить», – сказал Рыков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Рыков Владимир
Комментарии (10)
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cska-62
1535887806
Молодец, Володя! Мне он всегда нравился. Несмотря на габариты, защитник совсем не грубый. Как когда-то и Самба.
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Саладин
1535888320
Вроде уже за 30, а такой наивный)))
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ЗакирСаб
1535888547
Маладец!!! с центра поля Всегда забивает
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Театрал
1535890955
А его кто- нибудь зовёт в Спартак , или какой другой клуб
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belarus-gomel
1535892909
посмотрим, что по поводу ВЕЛИЧИЯ Динамо думает ОРЕНБУРГ!!!
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Сержтир
1535893140
Если это правда то у него нет амбиций,а для роста игрока это проблема.
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Axe111
1535898208
Лол
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OfaZavr
1535898725
сначала дождись приглашений от топ-клубов, откажись от всех и останься в Динамо тогда и будешь рассказывать.
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uvarokarim
1535900609
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Фотон
1535944949
Все правильно! В спартак идти, себя не уважать.
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