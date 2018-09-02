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    Геркус: «Результаты «Локомотива» вызывают опасения»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги гостевого матча 6-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).

    На данный момент железнодорожники занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    – «Локомотив» заслуживал поражения?

    – Так нельзя говорить – заслуживал, не заслуживал. Произошло то, что произошло. Мы проиграли важную встречу.

    – А ведь скоро старт в Лиге чемпионов…

    – Результаты вызывают опасения. Это нельзя назвать уже «вкатом» в сезон.

    – Известно, что со Смоловым?

    – По предварительным данным, травма оказалась несерьезной. Ушиб коленного сустава.

    – Заслуживал ли он свиста трибун краснодарского стадиона в свой адрес?

    – Это стандартная реакция. Капитан уходит в другой клуб, и, естественно, не все довольны. Обычная футбольная история.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2018 06:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 сентября 2018, 00:17

      С таким президентом у Палыча нет права на ошибку

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 12:38

      Результаты пока не впечатляют ,но у Локомотива есть потенциал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 10:37

      а Палыч наоборот сказал что не видит никаких поводов для волнений перед ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +387

      Vizual 2 сентября 2018, 09:26

      А какой то Герпес недавно кичился,да я да мы да ЛЧ,тролил Глушака

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 сентября 2018, 08:44

      недавно по другому пел а сейчас открыл глаза на действительность что ничего хорошего нет

      4
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      Рейтинг: +2251

      kvm 2 сентября 2018, 08:28

      оля, герпес... кто следующий?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 сентября 2018, 07:17

      Больше вызывают опасения геркусы в футбол приходящие и далее по списку... А надо бы больше Галицких !...

      7
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