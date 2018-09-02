Геркус: «Результаты «Локомотива» вызывают опасения»

Президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги гостевого матча 6-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).
На данный момент железнодорожники занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
– «Локомотив» заслуживал поражения?
– Так нельзя говорить – заслуживал, не заслуживал. Произошло то, что произошло. Мы проиграли важную встречу.
– А ведь скоро старт в Лиге чемпионов…
– Результаты вызывают опасения. Это нельзя назвать уже «вкатом» в сезон.
– Известно, что со Смоловым?
– По предварительным данным, травма оказалась несерьезной. Ушиб коленного сустава.
– Заслуживал ли он свиста трибун краснодарского стадиона в свой адрес?
– Это стандартная реакция. Капитан уходит в другой клуб, и, естественно, не все довольны. Обычная футбольная история.