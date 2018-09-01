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    Моуринью: «Роналду приедет на «Олд Траффорд» за победой»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду будет рад вновь посетить стадион манкунианцев «Олд Траффорд». Итальянский и английский клубы сыграют в одной группе в Лиге чемпионов.

    Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

    «Думаю, ему нравится приезжать сюда. Когда мы играли с «Реалом», я чувствовал, что счастлив вернуться и сыграть на «Олд Траффорд». Но он также был счастлив забить и выиграть.

    Теперь он приедет сюда в футболке «Ювентуса». Он перешел в туринский клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Он прибудет на «Олд Траффорд», чтобы забить гол и победить. Но ему нравится этот стадион, а «Олд Траффорд» всегда будет позитивно реагировать на него. И это замечательно», – сказал Моуринью.

    Первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» в групповом раунде Лиги чемпионов состоится 23 октября в Англии, ответный – 7 ноября. Также в группе Н сыграют «Валенсия» и «Янг Бойз».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    01.09.2018 14:53
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      hofman 2 сентября 2018, 00:11

      Поменяют на Погба зимой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 16:52

      В Юве он зачахнет...

      0
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