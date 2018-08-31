Дзюба: «На классе в Лиге Европы мы никого не обыграем. Придется повоевать»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Россияне сыграют с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией».
«Группа ровная: все команды крепкие, неприятные. Так что, придется повоевать.
Как сказал Сергей Богданович Семак, без должного настроя и стопроцентной самоотдачи на классе мы никого не обыграем. Поэтому будет непросто», – сказал форвард.
Матчи начнутся в сентябре.
«Спартаку» будет тяжело, «Зениту» – нет. Главное о жеребьевке Лиги Европы
Источник: Sport24