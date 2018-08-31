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    «Спартаку» будет тяжело, «Зениту» – нет. Главное о жеребьевке Лиги Европы


    3.3
    Голосов: 18
    31.08.2018 16:00
    Очень разный жребий у наших команд.

    Соперники «Зенита»

    1. «Копенгаген»

    • За клуб выступает экс-форвард «Локомотива» Даме Н’Дойе. В «Копенгаген» он вернулся летом и за семь матчей в чемпионате заработал восемь очков по системе «гол плюс пас» (5+3).
    • С российскими клубами датчане играли несколько раз, свежее всего в памяти противостояние в группе Лиги Европы в прошлом сезоне с «Локомотивом». Наш клуб тогда сыграл вничью 0:0, а затем выиграл 2:1.
    • В летнее трансферное окно «Копенгаген» продал своего вратаря Робина Ольсена в «Рому» за целых 8,5 миллионов евро. Повлиял ЧМ-2018 – швед дошел со своей сборной до четвертьфинала.

    2. «Бордо»

    • «Бордо» преодолел три раунда для того, чтобы сыграть в группе. Французы не проиграли ни одного матча «Вентспилсу», «Мариуполю» и «Генту».
    • В составе до сих пор числится Ярослав Плашил – он играет за «Бордо» с 2009 года и провел за клуб более 300 матчей во всех турнирах. Чеху 36 лет, но он до сих пор выходит в основе.
    • «Бордо» приезжал в Россию три года назад играть в Лиге Европы с «Рубином». В этом противостоянии вообще никто не победил (0:0, 2:2). Еще памятны сражения со «Спартаком» в Лиге чемпионов в конце прошлого века (оба раза по 2:1 в пользу французов).

    3. «Славия»

    • В прошлом сезоне в клубе выступал экс-зенитовец Мигель Данни – он покинул «Славию» летом и перебрался в «Маритиму». Кроме того, в составе пражан играет бывший полузащитник «Челси» и «Фенербахче» Мирослав Стох.
    • Кого стоит опасаться, так это Милана Шкоду, который не слишком известен в Европе, но зато уже пятый год подряд становится лучшим бомбардиром «Славии».
    • Несколько недель назад перед матчем Лиги чемпионов в Киеве «Славия» рекомендовала своим болельщикам не носить клубную атрибутику в украинской столице из-за схожести цветов со «Спартаком». От конфликтов это не уберегло – на чешских фанатов все равно напали ультрас «Динамо».

    Едва ли в этой группе есть команда сильнее нынешнего «Зенита», но выезды, с которыми у питерцев есть проблемы, тут довольно непростые. Впрочем, по составу российский клуб сильнее и должен решать задачу выхода из группы.

    Соперники «Спартака»

    1. «Вильярреал»

    • К нам мог приехать Денис Черышев, но в середине августа «Валенсия» арендовала российского футболиста у «Вильярреала».
    • «Спартак» и «Вильярреал» уже встречались друг с другом в единственный раз, когда красно-белые играли в Кубке Интертото. 0:1 в гостях, 2:2 дома, и «Спартак» покинул турнир. В итоге «Вильярреал» не только вышел в Кубок УЕФА, но и дошел в том сезоне до четвертьфинала (победителем турнира стал ЦСКА).
    • В составе «Вильярреала» играет футболист, который делал дубль в финале еврокубка – это колумбиец Карлос Бакка, который перешел в клуб из «Милана». Три года назад он дважды забил «Днепру», и «Севилья», за которую он выступал, выиграла Лигу Европы.

    2. «Рапид»

    • Клуб был основан еще в позапрошлом веке – в 1899 году. «Рапид» – 32-кратный (это рекорд) чемпион Австрии, он также стал чемпионом Германии в 1941 году (Австрия тогда входила в состав Германии).
    • Состав команды сейчас состоит преимущественно из австрийцев, есть также немного знакомый нам по РПЛ форвард Андрей Иван, который арендован у «Краснодара».
    • Именно с «Рапидом» свой последний матч в Лиге чемпионов играл московский «Локомотив» – в 2005 году австрийцы не позволили «Локо» пройти в групповой этап (1:1 дома, 1:0 в гостях).

    3. «Рейнджерс»

    • Команду тренирует знаменитый Стивен Джеррард. Менеджеры клуба не скрывают: они позвали Джеррарда во многом для пиара. Пока работает: на первый товарищеский матч нового молодого тренера пришли больше 40 тысяч человек.
    • За первых месяца новый «Глазго» еще ни разу не проиграл, но это не совсем плюс. Например, в чемпионате у них две ничьи в трех турах.
    • Вокруг «Рейнджерс» гуляло много слухов о трансфере кучи звезд вроде Руни или Торреса, но на деле клуб усилился очень аккуратно: несколько неизвестных хорватов, парни из английских середняков и аж три человека из «Ливерпуля» (сами понимаете).

    «Спартаку» по силам все соперники, даже «Вильярреал». Вопрос не столько в составе даже после продажи Промеса, сколько в психологической готовности к серьезным испытаниям. Невысокий уровень «Рейнджерс» мы видели, венский «Рапид» не так уж страшен, «Вильярреал» – далеко не главная испанская команда, но именно ментальные проблемы «Спартака» как команды – могут завалить все выступление. «Марибор» и ПАОК – как пример.

    Соперники «Краснодара»

    1. «Севилья»

    • За последние 13 лет «Севилья» приедет в Россию в восьмой раз. Из предыдущих семи матчей в нашей стране испанцы выиграли лишь один. Последний раз с ними тут обошлись жестоко – 1:5 от «Спартака» прошлой осенью в Лиге чемпионов. Сейчас в шести матчах квалификации к группе ЛЕ «Севилья» забила 17 голов – пострадали «Уйпешт», «Жальгирис» и «Сигма». Особенно расстарался Пабло Сарабия – на его счету шесть забитых мячей.
    • У «Севильи» очень перспективный тренер. Год назад Пабло Мачин построил из хрупкой серой «Жироны» очень самобытный коллектив, сейчас – повторяет то же самое, но уже на уровень выше. Говорят, что это первая версия «Севильи» после ухода Эмери, которая реально может повторить успехи тех лет.
    • «Севилья» – новый клуб Квинси Промеса, о трансфере которого было объявлено как раз в то время, когда продолжалась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

    2. «Стандард»

    • У команды ну просто очень многонациональный состав. Там киприот, конголезец, марокканец, румын, хорват, босниец, португалец, камерунец, бразилец, нигериец. А на воротах – тот самый мексиканец Очоа.
    • Этим летом в клуб спустя 10 лет вернулся главный тренер Мишель Прюдомм. В прошлый раз (в 2008-м) с ним клуб выиграл первое за 25 лет чемпионство.
    • Из наших команд в соперниках у «Стандарда» был только «Зенит». Статистика для бельгийцев грустная – одна ничья и три поражения.

    3. «Акхисар»

    • «Акхисар» – середняк (11 место в прошлом сезоне), но попал в ЛЕ через победу в Кубке Турции. А затем еще и выиграл у «Галатасарая» Суперкубок. Для «Акхисара» это дебют в еврокубках.
    • Сейчас главный форвард клуба – Евгений Селезнев. Недавно он плюнул в соперника, и его удалили после просмотра эпизода на видео.
    • Стадион клуба называется «Спор Тото» и вмещает всего 12 тысяч человек.

    По «Севилье» все понятно – это фаворит, а какими ресурсами располагают бельгийцы и турки – вопрос. Впрочем, сам «Краснодар» – еще более серьезная загадка: с новым тренером, со спорными приобретениями и потерей лидера, на котором вся команда и держалась. По большому счету, четвертый клуб России должен выходить из этой группы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 18
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 сентября 2018, 23:48

      Группы - то проходимые, вот только легко не будет никому. Наши умеют создавать себе проблемы на ровном месте именно с нетоповыми соперниками.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 1 сентября 2018, 07:04

      Зачем гадать на кофейной гуще? Игра покажет. Всем нашим клубам придется не легко. И надо настраиваться на то что это не чемпионат РПЛ, а европейский турнир. Здесь тебя по головке не погладят. Дашь слабинку и можешь получить как от минского Динамо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 31 августа 2018, 23:58

      Зенит выйдет без вопросов.
      Спартак выйдет с вопросами.
      Краснодар к сожалению вряд ли.Уж очень там неприятный состав участников.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 1 сентября 2018, 07:35

      Толя дыши в куй, там тоже дырка, чмо тупоголовое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 31 августа 2018, 21:53

      Редактор болеет за Спартак, за Зенит нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > 1 сентября 2018, 00:10

      Я уже давно заметил, что свиньи сильно обижаться начали

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 31 августа 2018, 21:38

      Это Гинер всё купил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      FCTB 31 августа 2018, 21:01

      Не согласен. Давайте вспомним выступление Спартака в группе ЛЧ в прошлом сезоне. Многие тоже говорили, что Спартаку не повезло и шансов нет. Вспомните игру против Севильи сыграли же отлично. Да проиграли Ливерпулю. Но все же.
      Шансы есть всегда. Если выходит с таким настроем и думать нам не повезло у нас шансов нет, то конечно же результата не будет. Удачи нашим!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 31 августа 2018, 19:42

      У Спартака если не слабее группа чем у Зенита, то равная по силам точно. Все должны без особых проблем выходить, разве что Краснодар скорее всего со второго места.
      К чему этот дебильный заголовок?

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 31 августа 2018, 19:03

      Не считаю что Спартаку будет тяжело а Зениту нет. У всех трех клубов проходимые группы.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Des79 31 августа 2018, 18:58

      Да нормальный расклад !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 31 августа 2018, 18:31

      если Спартаку тяжело-они тихо уходят с позорным счётом так и будет

      -1
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      ...
      Рейтинг: +37

      М.Ройс > vodomut 31 августа 2018, 18:53

      так же как и вчера сделал зенит

      8
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      ...
      Рейтинг: +772

      FCTB > М.Ройс 31 августа 2018, 20:56

      2:1 позорный счет? Вот не знал...
      Да и вчера Зенит играл не во всю силу. Так как впереди Спартак.

      -2
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