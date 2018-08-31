«Спартаку» будет тяжело, «Зениту» – нет. Главное о жеребьевке Лиги Европы

Соперники «Зенита»

1. «Копенгаген»

За клуб выступает экс-форвард «Локомотива» Даме Н’Дойе. В «Копенгаген» он вернулся летом и за семь матчей в чемпионате заработал восемь очков по системе «гол плюс пас» (5+3).

С российскими клубами датчане играли несколько раз, свежее всего в памяти противостояние в группе Лиги Европы в прошлом сезоне с «Локомотивом». Наш клуб тогда сыграл вничью 0:0, а затем выиграл 2:1.

В летнее трансферное окно «Копенгаген» продал своего вратаря Робина Ольсена в «Рому» за целых 8,5 миллионов евро. Повлиял ЧМ-2018 – швед дошел со своей сборной до четвертьфинала.

2. «Бордо»

«Бордо» преодолел три раунда для того, чтобы сыграть в группе. Французы не проиграли ни одного матча «Вентспилсу», «Мариуполю» и «Генту».

В составе до сих пор числится Ярослав Плашил – он играет за «Бордо» с 2009 года и провел за клуб более 300 матчей во всех турнирах. Чеху 36 лет, но он до сих пор выходит в основе.

«Бордо» приезжал в Россию три года назад играть в Лиге Европы с «Рубином». В этом противостоянии вообще никто не победил (0:0, 2:2). Еще памятны сражения со «Спартаком» в Лиге чемпионов в конце прошлого века (оба раза по 2:1 в пользу французов).

3. «Славия»

В прошлом сезоне в клубе выступал экс-зенитовец Мигель Данни – он покинул «Славию» летом и перебрался в «Маритиму». Кроме того, в составе пражан играет бывший полузащитник «Челси» и «Фенербахче» Мирослав Стох.

Кого стоит опасаться, так это Милана Шкоду, который не слишком известен в Европе, но зато уже пятый год подряд становится лучшим бомбардиром «Славии».

Несколько недель назад перед матчем Лиги чемпионов в Киеве «Славия» рекомендовала своим болельщикам не носить клубную атрибутику в украинской столице из-за схожести цветов со «Спартаком». От конфликтов это не уберегло – на чешских фанатов все равно напали ультрас «Динамо».

Едва ли в этой группе есть команда сильнее нынешнего «Зенита», но выезды, с которыми у питерцев есть проблемы, тут довольно непростые. Впрочем, по составу российский клуб сильнее и должен решать задачу выхода из группы.

Соперники «Спартака»

1. «Вильярреал»

К нам мог приехать Денис Черышев, но в середине августа «Валенсия» арендовала российского футболиста у «Вильярреала».

«Спартак» и «Вильярреал» уже встречались друг с другом в единственный раз, когда красно-белые играли в Кубке Интертото. 0:1 в гостях, 2:2 дома, и «Спартак» покинул турнир. В итоге «Вильярреал» не только вышел в Кубок УЕФА, но и дошел в том сезоне до четвертьфинала (победителем турнира стал ЦСКА).

В составе «Вильярреала» играет футболист, который делал дубль в финале еврокубка – это колумбиец Карлос Бакка, который перешел в клуб из «Милана». Три года назад он дважды забил «Днепру», и «Севилья», за которую он выступал, выиграла Лигу Европы.

2. «Рапид»

Клуб был основан еще в позапрошлом веке – в 1899 году. «Рапид» – 32-кратный (это рекорд) чемпион Австрии, он также стал чемпионом Германии в 1941 году (Австрия тогда входила в состав Германии).

Состав команды сейчас состоит преимущественно из австрийцев, есть также немного знакомый нам по РПЛ форвард Андрей Иван, который арендован у «Краснодара».

Именно с «Рапидом» свой последний матч в Лиге чемпионов играл московский «Локомотив» – в 2005 году австрийцы не позволили «Локо» пройти в групповой этап (1:1 дома, 1:0 в гостях).

3. «Рейнджерс»

Команду тренирует знаменитый Стивен Джеррард. Менеджеры клуба не скрывают: они позвали Джеррарда во многом для пиара. Пока работает: на первый товарищеский матч нового молодого тренера пришли больше 40 тысяч человек.

За первых месяца новый «Глазго» еще ни разу не проиграл, но это не совсем плюс. Например, в чемпионате у них две ничьи в трех турах.

Вокруг «Рейнджерс» гуляло много слухов о трансфере кучи звезд вроде Руни или Торреса, но на деле клуб усилился очень аккуратно: несколько неизвестных хорватов, парни из английских середняков и аж три человека из «Ливерпуля» (сами понимаете).

«Спартаку» по силам все соперники, даже «Вильярреал». Вопрос не столько в составе даже после продажи Промеса, сколько в психологической готовности к серьезным испытаниям. Невысокий уровень «Рейнджерс» мы видели, венский «Рапид» не так уж страшен, «Вильярреал» – далеко не главная испанская команда, но именно ментальные проблемы «Спартака» как команды – могут завалить все выступление. «Марибор» и ПАОК – как пример.

Соперники «Краснодара»

1. «Севилья»

За последние 13 лет «Севилья» приедет в Россию в восьмой раз. Из предыдущих семи матчей в нашей стране испанцы выиграли лишь один. Последний раз с ними тут обошлись жестоко – 1:5 от «Спартака» прошлой осенью в Лиге чемпионов. Сейчас в шести матчах квалификации к группе ЛЕ «Севилья» забила 17 голов – пострадали «Уйпешт», «Жальгирис» и «Сигма». Особенно расстарался Пабло Сарабия – на его счету шесть забитых мячей.

У «Севильи» очень перспективный тренер. Год назад Пабло Мачин построил из хрупкой серой «Жироны» очень самобытный коллектив, сейчас – повторяет то же самое, но уже на уровень выше. Говорят, что это первая версия «Севильи» после ухода Эмери, которая реально может повторить успехи тех лет.

«Севилья» – новый клуб Квинси Промеса, о трансфере которого было объявлено как раз в то время, когда продолжалась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

2. «Стандард»

У команды ну просто очень многонациональный состав. Там киприот, конголезец, марокканец, румын, хорват, босниец, португалец, камерунец, бразилец, нигериец. А на воротах – тот самый мексиканец Очоа.

Этим летом в клуб спустя 10 лет вернулся главный тренер Мишель Прюдомм. В прошлый раз (в 2008-м) с ним клуб выиграл первое за 25 лет чемпионство.

Из наших команд в соперниках у «Стандарда» был только «Зенит». Статистика для бельгийцев грустная – одна ничья и три поражения.

3. «Акхисар»

«Акхисар» – середняк (11 место в прошлом сезоне), но попал в ЛЕ через победу в Кубке Турции. А затем еще и выиграл у «Галатасарая» Суперкубок. Для «Акхисара» это дебют в еврокубках.

Сейчас главный форвард клуба – Евгений Селезнев. Недавно он плюнул в соперника, и его удалили после просмотра эпизода на видео.

Стадион клуба называется «Спор Тото» и вмещает всего 12 тысяч человек.

По «Севилье» все понятно – это фаворит, а какими ресурсами располагают бельгийцы и турки – вопрос. Впрочем, сам «Краснодар» – еще более серьезная загадка: с новым тренером, со спорными приобретениями и потерей лидера, на котором вся команда и держалась. По большому счету, четвертый клуб России должен выходить из этой группы.