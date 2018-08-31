Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спартаку» будет тяжело, «Зениту» – нет. Главное о жеребьевке Лиги Европы

«Спартаку» будет тяжело, «Зениту» – нет. Главное о жеребьевке Лиги Европы

Соперники «Зенита»

1. «Копенгаген»

  • За клуб выступает экс-форвард «Локомотива» Даме Н’Дойе. В «Копенгаген» он вернулся летом и за семь матчей в чемпионате заработал восемь очков по системе «гол плюс пас» (5+3).
  • С российскими клубами датчане играли несколько раз, свежее всего в памяти противостояние в группе Лиги Европы в прошлом сезоне с «Локомотивом». Наш клуб тогда сыграл вничью 0:0, а затем выиграл 2:1.
  • В летнее трансферное окно «Копенгаген» продал своего вратаря Робина Ольсена в «Рому» за целых 8,5 миллионов евро. Повлиял ЧМ-2018 – швед дошел со своей сборной до четвертьфинала.

2. «Бордо»

  • «Бордо» преодолел три раунда для того, чтобы сыграть в группе. Французы не проиграли ни одного матча «Вентспилсу», «Мариуполю» и «Генту».
  • В составе до сих пор числится Ярослав Плашил – он играет за «Бордо» с 2009 года и провел за клуб более 300 матчей во всех турнирах. Чеху 36 лет, но он до сих пор выходит в основе.
  • «Бордо» приезжал в Россию три года назад играть в Лиге Европы с «Рубином». В этом противостоянии вообще никто не победил (0:0, 2:2). Еще памятны сражения со «Спартаком» в Лиге чемпионов в конце прошлого века (оба раза по 2:1 в пользу французов).

3. «Славия»

  • В прошлом сезоне в клубе выступал экс-зенитовец Мигель Данни – он покинул «Славию» летом и перебрался в «Маритиму». Кроме того, в составе пражан играет бывший полузащитник «Челси» и «Фенербахче» Мирослав Стох.
  • Кого стоит опасаться, так это Милана Шкоду, который не слишком известен в Европе, но зато уже пятый год подряд становится лучшим бомбардиром «Славии».
  • Несколько недель назад перед матчем Лиги чемпионов в Киеве «Славия» рекомендовала своим болельщикам не носить клубную атрибутику в украинской столице из-за схожести цветов со «Спартаком». От конфликтов это не уберегло – на чешских фанатов все равно напали ультрас «Динамо».

Едва ли в этой группе есть команда сильнее нынешнего «Зенита», но выезды, с которыми у питерцев есть проблемы, тут довольно непростые. Впрочем, по составу российский клуб сильнее и должен решать задачу выхода из группы.

Соперники «Спартака»

1. «Вильярреал»

  • К нам мог приехать Денис Черышев, но в середине августа «Валенсия» арендовала российского футболиста у «Вильярреала».
  • «Спартак» и «Вильярреал» уже встречались друг с другом в единственный раз, когда красно-белые играли в Кубке Интертото. 0:1 в гостях, 2:2 дома, и «Спартак» покинул турнир. В итоге «Вильярреал» не только вышел в Кубок УЕФА, но и дошел в том сезоне до четвертьфинала (победителем турнира стал ЦСКА).
  • В составе «Вильярреала» играет футболист, который делал дубль в финале еврокубка – это колумбиец Карлос Бакка, который перешел в клуб из «Милана». Три года назад он дважды забил «Днепру», и «Севилья», за которую он выступал, выиграла Лигу Европы.

2. «Рапид»

  • Клуб был основан еще в позапрошлом веке – в 1899 году. «Рапид» – 32-кратный (это рекорд) чемпион Австрии, он также стал чемпионом Германии в 1941 году (Австрия тогда входила в состав Германии).
  • Состав команды сейчас состоит преимущественно из австрийцев, есть также немного знакомый нам по РПЛ форвард Андрей Иван, который арендован у «Краснодара».
  • Именно с «Рапидом» свой последний матч в Лиге чемпионов играл московский «Локомотив» – в 2005 году австрийцы не позволили «Локо» пройти в групповой этап (1:1 дома, 1:0 в гостях).

3. «Рейнджерс»

  • Команду тренирует знаменитый Стивен Джеррард. Менеджеры клуба не скрывают: они позвали Джеррарда во многом для пиара. Пока работает: на первый товарищеский матч нового молодого тренера пришли больше 40 тысяч человек.
  • За первых месяца новый «Глазго» еще ни разу не проиграл, но это не совсем плюс. Например, в чемпионате у них две ничьи в трех турах.
  • Вокруг «Рейнджерс» гуляло много слухов о трансфере кучи звезд вроде Руни или Торреса, но на деле клуб усилился очень аккуратно: несколько неизвестных хорватов, парни из английских середняков и аж три человека из «Ливерпуля» (сами понимаете).

«Спартаку» по силам все соперники, даже «Вильярреал». Вопрос не столько в составе даже после продажи Промеса, сколько в психологической готовности к серьезным испытаниям. Невысокий уровень «Рейнджерс» мы видели, венский «Рапид» не так уж страшен, «Вильярреал» – далеко не главная испанская команда, но именно ментальные проблемы «Спартака» как команды – могут завалить все выступление. «Марибор» и ПАОК – как пример.

Соперники «Краснодара»

1. «Севилья»

  • За последние 13 лет «Севилья» приедет в Россию в восьмой раз. Из предыдущих семи матчей в нашей стране испанцы выиграли лишь один. Последний раз с ними тут обошлись жестоко – 1:5 от «Спартака» прошлой осенью в Лиге чемпионов. Сейчас в шести матчах квалификации к группе ЛЕ «Севилья» забила 17 голов – пострадали «Уйпешт», «Жальгирис» и «Сигма». Особенно расстарался Пабло Сарабия – на его счету шесть забитых мячей.
  • У «Севильи» очень перспективный тренер. Год назад Пабло Мачин построил из хрупкой серой «Жироны» очень самобытный коллектив, сейчас – повторяет то же самое, но уже на уровень выше. Говорят, что это первая версия «Севильи» после ухода Эмери, которая реально может повторить успехи тех лет.
  • «Севилья» – новый клуб Квинси Промеса, о трансфере которого было объявлено как раз в то время, когда продолжалась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

2. «Стандард»

  • У команды ну просто очень многонациональный состав. Там киприот, конголезец, марокканец, румын, хорват, босниец, португалец, камерунец, бразилец, нигериец. А на воротах – тот самый мексиканец Очоа.
  • Этим летом в клуб спустя 10 лет вернулся главный тренер Мишель Прюдомм. В прошлый раз (в 2008-м) с ним клуб выиграл первое за 25 лет чемпионство.
  • Из наших команд в соперниках у «Стандарда» был только «Зенит». Статистика для бельгийцев грустная – одна ничья и три поражения.

3. «Акхисар»

  • «Акхисар» – середняк (11 место в прошлом сезоне), но попал в ЛЕ через победу в Кубке Турции. А затем еще и выиграл у «Галатасарая» Суперкубок. Для «Акхисара» это дебют в еврокубках.
  • Сейчас главный форвард клуба – Евгений Селезнев. Недавно он плюнул в соперника, и его удалили после просмотра эпизода на видео.
  • Стадион клуба называется «Спор Тото» и вмещает всего 12 тысяч человек.

По «Севилье» все понятно – это фаворит, а какими ресурсами располагают бельгийцы и турки – вопрос. Впрочем, сам «Краснодар» – еще более серьезная загадка: с новым тренером, со спорными приобретениями и потерей лидера, на котором вся команда и держалась. По большому счету, четвертый клуб России должен выходить из этой группы.

Лига Европы Лига Европы Спартак Краснодар Зенит
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1535720786
бесполезный материал... идиотия в полный рост.)))
Ответить
Olga85
1535722758
Очередной странный заголовок! Я думаю, все видели, как вчера Зенит во втором тайме мучился с Мольде, который вполне мог сравнять счет и даже обыграть питерцев. В Минске Зенит вообще провалился по полной. По моему мнению некорректно говорить, что у питерцев играл не основной состав, так как выходившие на поле футболисты вообще-то куплены за немаленькие деньги,и считаются футболистами достаточно высокого класса, особенно для нашего чемпионата. Спартак в отборочных матчах к ЛЧ тоже выступил не самым лучшим образом, а теперь еще и продал Квинси Промеса. Конечно, Спартак сумеет перестроить игру с учетом тех футболистов, которые будут выходить на поле в следующих матчах, но на это все равно потребуется время, поскольку Квинси играл очень большую роль в Спартаке, и во многих матчах игра строилась преимущественно через него. Краснодар выступает очень неровно на старте чемпионата. Как бы это ни было прискорбно, но мне кажется, в нашем чемпионате сейчас просто нет команды способной выиграть какой-то европейский трофей. Разве что в результате каких-то фантастических стечений обстоятельств. Поэтому, я вообще не вижу смысла рассуждать, кто выйдет из группы, а кто нет, поскольку для болельщиков важны трофеи, а не какое-нибудь виртуальное место в третьей или четвертой десятке сильнейших клубов. Я просто очень надеюсь, что все наши команды покажут красивую, волевую и упорную игру в еврокубках, а не в очередной раз заставят своих болельщиков краснеть.
Ответить
bset
1535725152
Зениту будет также легко, как с Динамо и Мольде.
Ответить
vodomut
1535729497
если Спартаку тяжело-они тихо уходят с позорным счётом так и будет
Ответить
Des79
1535731115
Да нормальный расклад !!!
Ответить
qawzsexdr
1535731428
Не считаю что Спартаку будет тяжело а Зениту нет. У всех трех клубов проходимые группы.
Ответить
Shaitan.
1535733739
У Спартака если не слабее группа чем у Зенита, то равная по силам точно. Все должны без особых проблем выходить, разве что Краснодар скорее всего со второго места. К чему этот дебильный заголовок?
Ответить
FCTB
1535738462
Не согласен. Давайте вспомним выступление Спартака в группе ЛЧ в прошлом сезоне. Многие тоже говорили, что Спартаку не повезло и шансов нет. Вспомните игру против Севильи сыграли же отлично. Да проиграли Ливерпулю. Но все же. Шансы есть всегда. Если выходит с таким настроем и думать нам не повезло у нас шансов нет, то конечно же результата не будет. Удачи нашим!
Ответить
Dimka_Foxy
1535741638
Редактор болеет за Спартак, за Зенит нет
Ответить
Simbirsk
1535774682
Зачем гадать на кофейной гуще? Игра покажет. Всем нашим клубам придется не легко. И надо настраиваться на то что это не чемпионат РПЛ, а европейский турнир. Здесь тебя по головке не погладят. Дашь слабинку и можешь получить как от минского Динамо
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Кубок России. «Ростов» разгромил «Акрон» – 4:0!
18:12
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
8
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Все новости
Все новости
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+