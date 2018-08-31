Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов: «В матче с «Зенитом» отдаю небольшое преимущество «Спартаку»

Титов: «В матче с «Зенитом» отдаю небольшое преимущество «Спартаку»

31 августа 2018, 10:36
8

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов ждет открытого футбола на встречных курсах в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«У питерцев был выезд в Норвегию на игру Лиги Европы, поэтому преимущество в физической готовности наверняка окажется у красно-белых. Но, во-первых, на стороне «Зенита» – забитый до отказа огромный стадион.

А, во-вторых, вспоминаю свои осени в «Спартаке»: если «покатило», то становилось абсолютно все равно, где и когда выходим на поле – в Лиге чемпионов, РПЛ, Кубке страны, дома, в гостях, через два дня на третий, через три на четвертый. Мы просто получали удовольствие от своего футбола.

Сейчас же уверен в том, что получится яркая игра на встречных курсах – с учетом того, что в составах обоих соперников есть люди, способные делать результат. Промес, Зе Луиш, Дзюба, Паредес, Иванович – на мой взгляд, главный организатор командных действий зенитовцев – все это футболисты, на которых идут болельщики в надежде увидеть зрелище. Не сомневаюсь, что в Питере оно будет.

И, повторю, отдаю небольшое преимущество «Спартаку», – сказал Титов.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 2 сентября, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Титов Егор
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mgordeev
1535702368
Эксперт! Особенно про Промеса хорошо.
Ответить
Untitled-1
1535703962
Понятно почему он отдает преимущество Спартаку. Он же спатач. Если попробовать судить трезво, то Спартак сейчас слабее. Не сильно, но все же. Плюс потеря Антохи. Спартаку будет сложно.
Ответить
OfaZavr
1535705582
вполне логично и обоснованно все сказал.
Ответить
Чикомас
1535708263
Не было бы битвы с Мольде...поставил бы на Зеню..А так...ничейка пожалуй будет..
Ответить
VVM1964
1535711768
Это преимущество уже покинуло Спартак .
Ответить
Мары
1535712510
Не будет ни какого искромётного футбола.Спартак стал играть как катеначо.Укрепил центр обороны, ищет качественных защитников на фланги.Пробует разные варианты.С учётом этого Массимо как стратег постарается вымотать физически среднюю линию питерцев, а затем перейти в контрнаступление.Счёт скорее всего будет или 1-0 не знаю в чью пользу, либо мирная ничья с минимумом забитых мячей.
Ответить
mihapaevlov
1535713650
Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов и моделей ? Уникальный способ миостимуляции позволяет это сделать без занятия спортом и диет, без таблеток и чудо препаратов. Уже через 2 недели вы уберете живот и подкачаете пресс, подкачаете руки, ноги и спину, а так же скинете пару килограмм и ничего делать вам не придется. Сам был в шоке пока не попробовал, весь процесс и результаты читайте у меня в блоге --- https://nnna.ru/blogdk
Ответить
zigbert
1535728614
Никаких преимуществ не будет ни у одной из команд. Будет тяжелая игра.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+