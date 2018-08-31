Титов: «В матче с «Зенитом» отдаю небольшое преимущество «Спартаку»

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов ждет открытого футбола на встречных курсах в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«У питерцев был выезд в Норвегию на игру Лиги Европы, поэтому преимущество в физической готовности наверняка окажется у красно-белых. Но, во-первых, на стороне «Зенита» – забитый до отказа огромный стадион.

А, во-вторых, вспоминаю свои осени в «Спартаке»: если «покатило», то становилось абсолютно все равно, где и когда выходим на поле – в Лиге чемпионов, РПЛ, Кубке страны, дома, в гостях, через два дня на третий, через три на четвертый. Мы просто получали удовольствие от своего футбола.

Сейчас же уверен в том, что получится яркая игра на встречных курсах – с учетом того, что в составах обоих соперников есть люди, способные делать результат. Промес, Зе Луиш, Дзюба, Паредес, Иванович – на мой взгляд, главный организатор командных действий зенитовцев – все это футболисты, на которых идут болельщики в надежде увидеть зрелище. Не сомневаюсь, что в Питере оно будет.

И, повторю, отдаю небольшое преимущество «Спартаку», – сказал Титов.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 2 сентября, в 19:00 по московскому времени.