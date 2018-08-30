Капитан «Нанта» подтвердил, что Лима покинет клуб. Защитником интересуется «Зенит»

Левый защитник «Нанта» Лукас Лима уйдет из клуба нынешним летом, сообщил журналист Валентин Жиро, ссылаясь на капитана французского клуба Валентина Ронье.

Ранее СМИ сообщили, что бразильца хочет приобрести «Зенит». Тем не менее, позже агент 26-летнего футболиста опроверг факт переговоров с петербуржцами.

«Валентин Ронье подтвердил в пресс-релизе уход Лукаса Лимы и приезд защитника Шарля Траоре (прим. – игрок «Труа»)», – написал Жиро в твиттере.

Лима перешел в «Нант» из португальской «Ароки» в июле 2016 года за 1 миллион евро. В сезоне-2017/18 он провел в Лиге 1 33 матча, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.