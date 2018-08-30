Агент защитника «Нанта» Лимы опроверг информацию о переговорах с «Зенитом»

Агент Эдсон Ходор, представляющий интересы левого защитника «Нанта» Лукаса Лимы, заявил, что информация СМИ о переговорах с «Зенитом» – ложь.

«Мы не ведем переговоры о переходе Лукаса Лимы в «Зенит». Это ложная информация», – сказал Ходор.

Ранее сообщалось, что французский клуб принял предложение петербуржцев по 26-летнему футболисту.

Бразилец защищает цвета «Нанта» с 2016 году. Всего он провел за «канареек» 81 матч, записав на свой счет четыре гола и шесть результативных передач.