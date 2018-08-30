«Бенфика» после выхода в групповой этап ЛЧ поборется за Рафинью

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара входит в интересы клуба из чемпионата Португалии.

«Бенфика» поборется за 25-летнего бразильца с «Бетисом». Накануне португальский клуб квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов, участие в котором принесет как минимум 40 миллионов евро.

«Барселона» хочет получить за своего футболиста не менее 30 миллионов евро. «Бетис», который ранее заявлял о заинтересованности в игроке, не может позволить себе выплатить такую сумму.

Контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до середины 2020 года.