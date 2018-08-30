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  • «Бенфика» после выхода в групповой этап ЛЧ поборется за Рафинью

«Бенфика» после выхода в групповой этап ЛЧ поборется за Рафинью

30 августа 2018, 08:41
3

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара входит в интересы клуба из чемпионата Португалии.

«Бенфика» поборется за 25-летнего бразильца с «Бетисом». Накануне португальский клуб квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов, участие в котором принесет как минимум 40 миллионов евро.

«Барселона» хочет получить за своего футболиста не менее 30 миллионов евро. «Бетис», который ранее заявлял о заинтересованности в игроке, не может позволить себе выплатить такую сумму.

Контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до середины 2020 года.

Источник: Mundodeportivo
Португалия. Примейра Испания. Примера Трансферы Бенфика Барселона Бетис Рафинья
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1535608356
Надо успеть вскочить на подножку уходящего поезда летнего ТО...
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Cules2013
1535609234
Ну так Бетис, наверное, рассчитывал на аренду, или ждёт пока все остальные варианты обломятся и Барса скинет цену за неимением прочих предложений. Хотя, я бы на последнее не рассчитывал, заметил, что руководство предпочитает мариновать игрока по арендам и на лавке, лишь бы не продешевить с продажей)
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zigbert
1535705759
Теперь Бенфика может позволить себе выкупить такого игрока.
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