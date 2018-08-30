Вилков: «Я заслужил отрицательную оценку за матч «Енисей» – «Крылья Советов»

Судья Михаил Вилков подвел итоги своей работы в матче 5-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Крыльями Советов». Арбитр признал, что допустил в этой встрече ошибку.

– Удалось пересмотреть матч?

– Конечно. Все судьи через день или на следующий смотрят на свою работу со стороны, чтобы понять ошибки или недочеты – карточки, штрафные и прочие моменты.

– Что думаете?

– Я, безусловно, заслужил отрицательную оценку. К сожалению, допустил ошибку на 14-й минуте, когда не назначил пенальти за игру рукой в ворота «Енисея». Не могу сказать, что в том моменте выбрал неправильную позицию – она соответствовала рекомендации. Но с того ракурса не увидел игру рукой. В динамичном эпизоде перед моими глазами еще пробежал Огуде и вполоборота стоял Ятченко, и я элементарно не увидел, куда попал мяч и что там произошло. Увы, назначил угловой…

– VAR бы вам помог?

– Сейчас модно говорить на эту тему. Безусловно, если бы я посмотрел повтор, то назначил бы 11-метровый.