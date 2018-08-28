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  • Рейнгольд: «Кутепов не проходит в состав «Спартака». Он не имеет права быть в сборной»

Рейнгольд: «Кутепов не проходит в состав «Спартака». Он не имеет права быть в сборной»

28 августа 2018, 17:25
23

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал вызов в состав сборной России защитника Ильи Кутепова.

«Первый вопрос к Черчесову: на каком основании он заявляет в сборную Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке». Он имеет право быть в сборной? Конечно, нет. В целом вопросов по составу выше крыши.

По каким показателям Черчесов берет игроков в сборную? Для меня все это дикость какая-то! С кого будем спрашивать? Сейчас начнутся официальные игры. Если Черчесову сейчас дали аванс, он что, может работать по принципу «что хочу, то ворочу»?

Сейчас пройдут две игры. Посмотрим, что будет. Но из тех людей, которых Черчесов набрал в сборную, может быть, только процентов тридцать заслуживают быть там», – сказал Рейнгольд.

7 сентября сборная России проведет матч с Турцией в Лиге наций.

Новый состав сборной России. Очень необычный

Источник: Rusfootball.info
Лига наций Спартак Россия Кутепов Илья Рейнгольд Валерий
Комментарии (23)
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84aivengo
1535466855
у чабана снова моча в голову ударила .... на этом все
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shinnik
1535468261
Кефир .По акции.От 3-го июля. Приход.Отход.Но быстрый,словно пуля.
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directorpg
1535470293
Зачем слушать Рейнгольда?
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vladimir-7
1535470750
Черчес на самом деле выжидает, когда специалисты и даже болелы начнут называть фамилии игроков и тогда он их официально назовет, т.к. сам не знает кого выставить в сборную.
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Мары
1535472010
Старик опять разбушевался. А вообще мне кажется Черчесов пытается найти не исполнителей, а бойцов.А ещё лучше бойцов - исполнителей.Просто исполнители ему не нужны.Вот такой интересный у него взгляд на футбольную проблему.
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Кинстифа
1535473045
да. есть у него такое право. после ЧМ. что хочет. то и делает...
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general.lizyukov
1535473842
Первый вопрос: на каком основании какой-то ветеран футбола критикует действия главного тренера сборной страны? Он сам какое право на это имеет? Потому что когда-то играл за "Спартак" и даже однажды стал чемпионом СССР? Так Саламыч дважды им был и дважды чемпионом России. Выдал неплохой результат со сборной, в российской истории футбола точно один из лучших. Может, ему все-таки виднее? Или прохождение в основу Спартака - это обязательное условие вызова в сборную? Ну хоть каплю логики и стыда надо иметь, дед ((( мы тебя все уважаем, но меру знать надо.
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OfaZavr
1535474503
успокойся товарищ дед, Черчесов и будет отвечать за все свои решения и результат. он просто хочет всех посмотреть в деле и в разных сочетаниях.
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Рубик Докоян
1535477576
Рейнгольд никогда не играл за сборную страны и он не имеет права говорить кому там играть, по его примитивной логике...
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zigbert
1535482377
Рейнгольд слишком эмоционален. То что в Спартаке нет места Кутепову ,на то есть причины. Сезон только начался и держать в запасе такого игрока Каррера не будет. Сборная еще не провела ни одного матча и выводы делать рано.
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