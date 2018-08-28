Рейнгольд: «Кутепов не проходит в состав «Спартака». Он не имеет права быть в сборной»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал вызов в состав сборной России защитника Ильи Кутепова.

«Первый вопрос к Черчесову: на каком основании он заявляет в сборную Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке». Он имеет право быть в сборной? Конечно, нет. В целом вопросов по составу выше крыши.

По каким показателям Черчесов берет игроков в сборную? Для меня все это дикость какая-то! С кого будем спрашивать? Сейчас начнутся официальные игры. Если Черчесову сейчас дали аванс, он что, может работать по принципу «что хочу, то ворочу»?

Сейчас пройдут две игры. Посмотрим, что будет. Но из тех людей, которых Черчесов набрал в сборную, может быть, только процентов тридцать заслуживают быть там», – сказал Рейнгольд.

7 сентября сборная России проведет матч с Турцией в Лиге наций.

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