Уткин – о невызове Смолова в сборную России: «Черчесову обязательно нужно кого-то бесить»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию с невызовом нападающего «Локомотива» Федора Смолова в состав сборной России.

«Почему не вызван Смолов, я не понимаю. Но у Черчесова есть такой тренерский прием – ему обязательно нужно кого-то бесить. Кто знает, что получилось бы у Дзюбы на чемпионате мира, если бы он не прошел через такой бесноватый цикл. Может быть, сейчас это повторяется со Смоловым», – сказал Уткин в эфире «Эхо Спорт».

7 сентября сборная России проведет матч с Турцией в Лиге наций.

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