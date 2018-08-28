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  • Уткин – о невызове Смолова в сборную России: «Черчесову обязательно нужно кого-то бесить»

Уткин – о невызове Смолова в сборную России: «Черчесову обязательно нужно кого-то бесить»

28 августа 2018, 16:29
15

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию с невызовом нападающего «Локомотива» Федора Смолова в состав сборной России.

«Почему не вызван Смолов, я не понимаю. Но у Черчесова есть такой тренерский прием – ему обязательно нужно кого-то бесить. Кто знает, что получилось бы у Дзюбы на чемпионате мира, если бы он не прошел через такой бесноватый цикл. Может быть, сейчас это повторяется со Смоловым», – сказал Уткин в эфире «Эхо Спорт».

7 сентября сборная России проведет матч с Турцией в Лиге наций.

Новый состав сборной России. Очень необычный

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Смолов Федор Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (15)
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тщмек 19
1535465766
Абсолютно не разбирающийся в футболе человек в свете всех прожекторов. В этом Уткину не откажешь.
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Diesel133
1535468472
По-моему, это Уткину "обязательно нужно кого-то бесить". Игрок только перешел в новую команду и выдергивать оттуда игрока не стартового состава, смысла нет.
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slavа0508
1535470589
Но вот с не вызовом Смолова полностью согласен....Черчесов давал ему шанс и что....Федя не умеет играть в ответсвенных играх.....походу РПЛ для него предел
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ALEX ML
1535471950
Ты, жердяй харю отъел шире газеты. Это ты всех бесишь.
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Serjoga
1535472105
Видимо "водоплавающему" понравилась игра Смолова на ЧМ! Тогда он подтвердил, что он полный НОЛЬ в футболе! Я думаю, что всех взбесил бы вызов в сборную Смолова! У болельщиков память хорошая, а вот форму Смолов потерял! И еще "не нашёл"! В этом я с Черчесовым согласен, хотя в некоторых моментах его понять невозможно!
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vladimir-7
1535472284
У них характер разный, А.Дзюба-таранный боец, а Ф.Смолов-мягкий и плюшевый игрок
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OfaZavr
1535473687
вполне справедливо не вызвал его да и причины объяснил. так что все по делу Василий не беспокойся)
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mihail200606
1535473925
Утя опять чушь порет.. Кто бесится? Смолов хреноват сейчас , вот и все. Я думаю, даже Федя сам это понимает.
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Боцман59rus
1535478163
Какая сборная игроку уровня Урала, хотя даже там есть игроки посерьезней.)))
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zigbert
1535481046
Ему бы только панику пустить.
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