Кобелев: «Широков? Не понимаю, как в «Динамо» появляются люди, никогда не имевшие никакого отношения к клубу»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал слухи вокруг возможного увольнения Дмитрия Хохлова из столичного клуба.

– На дерби болельщики «Динамо» вывесили баннер со следующими словами: «Игрок. Капитан. Тренер. Руки прочь от Хохлова».

– Мне сложно говорить о тех слухах, которые сейчас поползли… Хохлов, с моей точки зрения, работает очень хорошо, и менять его на кого-то другого в надежде, что команда сразу начнет бороться за пьедестал – это утопия. Не представляю себе мотивы, по которым кто-то решился бы сейчас на смену тренера.

– Дыма без огня не бывает. Видимо, внутри клуба что-то происходит, раз появился такой баннер.

– Вот то, что что-то происходит, не удивляет. В «Динамо», увы, всегда это было.

– Что думаете о ситуации с дублем «Динамо»? Получается, сейчас там сразу два главных тренера…

– Да, поразительная ситуация… Непонятно, кто же принимает все эти решения и с чем они связаны. Мы читаем о перестановках в СМИ, а причины клуб не раскрывает. Насколько я понял из прессы, сам Хохлов недоволен перестановками в дубле, тем, что с ним не советовались. И это удручает. А то, что иногда в «Динамо» творятся необъяснимые вещи, для меня не новость.

– Отстраненный от дубля Ковардаев заявил, что инициатива исходила от заместителя гендиректора «Динамо» Романа Широкова, который вмешивался в его работу и указывал, кто должен играть. Имеет ли право руководство давать тренерам такие установки?

– Нет, конечно. Сам я никому не позволял вмешиваться в мою работу. И вообще не понимаю, как в «Динамо» появляются люди, никогда не имевшие никакого отношения к клубу. Для меня это нонсенс.

– Имеете в виду Широкова или сменившего Ковардаева Корытько?

– Всех, кто не имеет к клубу никакого отношения! Я не представляю, чтобы, допустим, в «Спартаке» или «Зените» появился человек, который не был связан с командой. А в «Динамо» все возможно. Это странно. Но я, повторюсь, не удивлен. К собственным воспитанникам, коренным динамовцам в клубе часто относились, мягко говоря, не очень хорошо.