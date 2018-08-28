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  • Кобелев: «Широков? Не понимаю, как в «Динамо» появляются люди, никогда не имевшие никакого отношения к клубу»

Кобелев: «Широков? Не понимаю, как в «Динамо» появляются люди, никогда не имевшие никакого отношения к клубу»

28 августа 2018, 08:09
28

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал слухи вокруг возможного увольнения Дмитрия Хохлова из столичного клуба.

– На дерби болельщики «Динамо» вывесили баннер со следующими словами: «Игрок. Капитан. Тренер. Руки прочь от Хохлова».

– Мне сложно говорить о тех слухах, которые сейчас поползли… Хохлов, с моей точки зрения, работает очень хорошо, и менять его на кого-то другого в надежде, что команда сразу начнет бороться за пьедестал – это утопия. Не представляю себе мотивы, по которым кто-то решился бы сейчас на смену тренера.

– Дыма без огня не бывает. Видимо, внутри клуба что-то происходит, раз появился такой баннер.

– Вот то, что что-то происходит, не удивляет. В «Динамо», увы, всегда это было.

– Что думаете о ситуации с дублем «Динамо»? Получается, сейчас там сразу два главных тренера…

– Да, поразительная ситуация… Непонятно, кто же принимает все эти решения и с чем они связаны. Мы читаем о перестановках в СМИ, а причины клуб не раскрывает. Насколько я понял из прессы, сам Хохлов недоволен перестановками в дубле, тем, что с ним не советовались. И это удручает. А то, что иногда в «Динамо» творятся необъяснимые вещи, для меня не новость.

– Отстраненный от дубля Ковардаев заявил, что инициатива исходила от заместителя гендиректора «Динамо» Романа Широкова, который вмешивался в его работу и указывал, кто должен играть. Имеет ли право руководство давать тренерам такие установки?

– Нет, конечно. Сам я никому не позволял вмешиваться в мою работу. И вообще не понимаю, как в «Динамо» появляются люди, никогда не имевшие никакого отношения к клубу. Для меня это нонсенс.

– Имеете в виду Широкова или сменившего Ковардаева Корытько?

– Всех, кто не имеет к клубу никакого отношения! Я не представляю, чтобы, допустим, в «Спартаке» или «Зените» появился человек, который не был связан с командой. А в «Динамо» все возможно. Это странно. Но я, повторюсь, не удивлен. К собственным воспитанникам, коренным динамовцам в клубе часто относились, мягко говоря, не очень хорошо.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Широков Роман Кобелев Андрей Хохлов Дмитрий
Комментарии (28)
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baden69
1535433276
У нас много мест, где появляются люди не имеющие никакого отношения к сфере, в которую они пришли...
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Рубик Докоян
1535433447
Нет пророка в своём отечестве, а в "Динамо" хозяина. Крепкого, толково и спортивно профессионального.
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серега кашин
1535437835
да широков вообще далек от какого-либо руководства
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Garrincha58
1535438699
слишком много команд для МАсквы хватит и трех,а то и двух
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Опорник84
1535439599
Широков-это зло Российского футбола!
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vladimir-7
1535442177
Что-то где не появится Р.Широков, становится очень узко.
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zigbert
1535442278
Кобелев прав ,в руководстве Динамо должны быть свои люди ,причастные к команде. Появление Широкова вызывает вопрос.
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OfaZavr
1535443809
абсолютно верно все сказал, каждый должен заниматься своей работай а не лезть во всё. не хотелось чтобы эти слухи оказались правдой. то что в клубе творятся странные вещи это давно понятно но не хотелось чтобы они повлияли на Хохлова и его работу. только у команды стало более-менее получаться а тут опять какие-то закулисные игры.
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Т34
1535447765
Ну, а как же Широкову пройти мимо Динамо? Он как Фигаро, то там, то тут. Торпедо, ЦСКА, Торпедо-ЗИЛ, Буревестник Москва, Истра, Видное, Сатурн, Рубин, Химки, Зенит СПб, Краснодар, Спартак, Атлантис, в некоторых клубах побывал ни один раз, вот добрался и до Динамо и не беда, если вдруг оттуда выпрут, есть еще Локомотив. Этот кадр везде пролезет, везде сует свой нос и везде влезает в доверие, которое очень быстро заканчивается. А про руководство Динамо даже говорить не хочется, такого бардака ни в одном клубе РПЛ нет. Это уже давно. Время идет, но ничего не меняется. Заслуженный, именитый клуб превратили в дно. Видимо, там не один Широков, а все руководство широковы. Временщики, потому им и плевать на клуб.
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alp
1535452135
широков быдлан еще тот...
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