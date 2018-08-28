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  • Президент «Анжи»: «Долги – 260 миллионов. Связано с тем, что закрыли мои счета в США, Керимов не смог помочь»

Президент «Анжи»: «Долги – 260 миллионов. Связано с тем, что закрыли мои счета в США, Керимов не смог помочь»

28 августа 2018, 06:18
70

Президент «Анжи» Осман Кадиев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о финансовой ситуации в клубе. По итогам прошлого сезона махачкалинцы вылетели в ФНЛ, но остались в Премьер-лиге после ликвидации «Амкара».

– Когда принимали решение вернуться в Премьер-лигу, не было серьезных проблем. Были долги, миллионов 13-15, но это в пределах того, что можно было бы восполнить. Других проблем особых не было. Долги, как снежный ком, пошли друг за другом. Связано с тем, что закрыли мне счета в Америке, Сулейман Абусаидович Керимов не смог помочь, начались проблемы. Перед ребятами с прошлого сезона есть долги. Не огромные, но есть.

– Какой долг «Анжи» на сегодня?

– 260 миллионов рублей. Зарплата, налоговая, агенты, перед несколькими клубами. В основном зарплата.

– «Анжи» будет жить? Как сейчас переговоры с властями республики?

– «Анжи» будет жить, вне зависимости от позиции правительства. Переговоры в вялотекущем режиме идут. Нам не сказали, что не помогут, но и подвижек нет. Заинтересованности у республики пока нет.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (70)
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+50/-50
1535427421
Счета в США? Так переводите Анжи в MLS. Там ему и место.
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Рубик Докоян
1535428873
Подальше положишь -- поближе возьмёшь..., но не в этом случае. И наука "любителям" держать и прятать бабки за бугром. В жизни не редко бывает, что заработать или сделать деньги легче, чем их сохранить...
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Антибиотик
1535429072
Наворовал и думал, что далеко спрятал? Вас предупреждали.
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15112007
1535430417
Причем тут правительство??? Какого хрена вы в американских банках хранили деньги, а не в наших?
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prezent2017
1535434572
Правильно, что хоть пиндосы нашему ворью счета закрывают.
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FanatSerj
1535437227
Писец самоуверенные, тут уже нет нет, да Швейцарские банки теребят с требованием счета закрыть, а они в США заначку делают, скорее сказочная история-отмазка, чтобы В.В. вмешался и защитил от злых пендосовцев ? Как то тогда наивно и предсказуемо.
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Garrincha58
1535439292
а почему у горца из Дагестана счета в Америке наверное потому что легче от налогов скрыться или темные делишки проворачивать только за это они и держатся за футбол потому что есть лазейки обмануть гос-во
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zigbert
1535440017
Тут все хотят своей выгоды.
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storm30111976
1535440934
Бабло в пиндосских банках заморозили ??? а чего это бабло вообще там делает ??? Вообще, помнится дядя Вова предупреждал, чтобы в забугорные банки бабло не вкладывали. Кто-то его не понял...ну так получи и распишись !!!
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Chesn0k
1535444608
Почему не в дагестанском банке реконструкции и развития?)
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