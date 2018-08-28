Президент «Анжи»: «Долги – 260 миллионов. Связано с тем, что закрыли мои счета в США, Керимов не смог помочь»

Президент «Анжи» Осман Кадиев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о финансовой ситуации в клубе. По итогам прошлого сезона махачкалинцы вылетели в ФНЛ, но остались в Премьер-лиге после ликвидации «Амкара».

– Когда принимали решение вернуться в Премьер-лигу, не было серьезных проблем. Были долги, миллионов 13-15, но это в пределах того, что можно было бы восполнить. Других проблем особых не было. Долги, как снежный ком, пошли друг за другом. Связано с тем, что закрыли мне счета в Америке, Сулейман Абусаидович Керимов не смог помочь, начались проблемы. Перед ребятами с прошлого сезона есть долги. Не огромные, но есть.

– Какой долг «Анжи» на сегодня?

– 260 миллионов рублей. Зарплата, налоговая, агенты, перед несколькими клубами. В основном зарплата.

– «Анжи» будет жить? Как сейчас переговоры с властями республики?

– «Анжи» будет жить, вне зависимости от позиции правительства. Переговоры в вялотекущем режиме идут. Нам не сказали, что не помогут, но и подвижек нет. Заинтересованности у республики пока нет.