Моуринью «0:3? А еще что это? Это три АПЛ, которые я выиграл. Больше, чем все остальные 19 тренеров вместе взятые»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0).

«В прошлом сезоне мы проиграли «Севилье», и болельщики освистали нас, потому что мы это заслужили. Сегодня игроки уходили с поля после домашнего поражения под аплодисменты болельщиков, потому что мы это заслужили. Мы пытаемся, пытаемся, пытаемся.

Каким был счет? Таким [показывает три пальца]? А что еще это? Это три АПЛ, которые я выиграл. Больше, чем все остальные 19 тренеров вместе взятые. Я – три, они – два», – сказал Моуринью.

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