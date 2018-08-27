«Палмейрас» сменил форму в перерыве матча с «Интернасьоналом»

«Палмейрас» в гостях сыграл вничью с «Интернасьоналом» (0:0) в матче 21 тура бразильской Серии А.

Хозяева использовали в матче новую третью форму серого цвета. «Палмейрас» же вышел на игру в домашнем комплекте – темно-зеленых футболках и белых шортах. Различить игроков обеих команд было непросто, поэтому судья решил, что «Палмейрас» должен сменить форму в перерыве.

На второй тайм клуб из Сан-Паулу вышел в белом комплекте. В результате различать команды стало намного легче.