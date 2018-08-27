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  • «Палмейрас» сменил форму в перерыве матча с «Интернасьоналом»

«Палмейрас» сменил форму в перерыве матча с «Интернасьоналом»

27 августа 2018, 18:59
10

«Палмейрас» в гостях сыграл вничью с «Интернасьоналом» (0:0) в матче 21 тура бразильской Серии А.

Хозяева использовали в матче новую третью форму серого цвета. «Палмейрас» же вышел на игру в домашнем комплекте – темно-зеленых футболках и белых шортах. Различить игроков обеих команд было непросто, поэтому судья решил, что «Палмейрас» должен сменить форму в перерыве.

На второй тайм клуб из Сан-Паулу вышел в белом комплекте. В результате различать команды стало намного легче.

Источник: Footyheadlines.com
Бразилия. Серия А Интернасьонал Палмейрас
Комментарии (10)
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Project Бабангида
1535386096
а что..... так можно было....?!!!
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Cules2013
1535386103
А до матча у них там никто этого не заметил?)) Высшая лига же, в конце концов. Решение о форме принимается заранее.
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awko79
1535386238
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!ce man
1535387164
Удивительно что приехали в гости и вторую пежаму прихватили
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OfaZavr
1535388282
вроде до игры всегда такие вопросы решаются, проглядели что-ли?))
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Denis SPb
1535388555
Инересно, что все комплекты с собой))) Не доглядели, видимо, заранее... Забавно)))
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Denis SPb
1535388631
Действительно, по тону очень близко получилось)
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zigbert
1535390754
И игроков тоже сменили.
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