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Конте – кандидат на пост главного тренера «Бордо»

27 августа 2018, 12:14
5

По информации Sud-Ouest, бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Бордо».

Жирондинцы рассматривают итальянца как одного из кандидатов на замену Густаво Пойету, который может покинуть клуб из-за недовольства трансферной политикой руководства.

Ранее сообщалось, что приоритетный вариант для «Бордо» – Тьерри Анри. Тем не менее француз склоняется к тому, чтобы отказаться.

Еще один кандидат – Клаудио Раньери.

Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонцы выиграли АПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Бордо Конте Антонио
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1535362493
Не почину клуб "Бордо" выбирает себе тренеров. Если начинающий как тренер Анри отказывается, то топовые тренеры будут ждать более заманчивых предложений от клубов рангом выше, я так думаю...
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Vladarg
1535370365
Не смешите.Антонио в Бордо..шутники.
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Sterh
1535374766
Кандидат - этот, кто изъявил желание получить должность и соревнуется за нее. И есть сомнения, что Конте попросил взять его тренером в Бордо)
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Cules2013
1535376211
*под столом* какой Конте?) Какой Бордо? Сейчас их потолок ЛЕ, а в клубе бардак с управлением. Кто туда вообще захочет? Французы сами себе подложили свинью разругавшись с Пойетом.
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vasminov
1535383719
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано --- http://kuco.ru/qb5
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