Конте – кандидат на пост главного тренера «Бордо»

По информации Sud-Ouest, бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Бордо».

Жирондинцы рассматривают итальянца как одного из кандидатов на замену Густаво Пойету, который может покинуть клуб из-за недовольства трансферной политикой руководства.

Ранее сообщалось, что приоритетный вариант для «Бордо» – Тьерри Анри. Тем не менее француз склоняется к тому, чтобы отказаться.

Еще один кандидат – Клаудио Раньери.

Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонцы выиграли АПЛ.