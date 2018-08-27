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  • Юран: «Спартак» и «Зенит» разыграют чемпионство в этом сезоне»

Юран: «Спартак» и «Зенит» разыграют чемпионство в этом сезоне»

27 августа 2018, 08:15
47

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Сергей Юран назвал главных претендентов на победу в чемпионате России в текущем сезоне.

«Спартак» идет по восходящей, набирает оптимальные кондиции. Это говорит о правильной подготовке к сезону. Не имеет смысла выходить на пик к первому туру. Единственное — жаль, что красно-белые не пробились в осенний этап Лиги чемпионов.

«Спартак» наравне с «Зенитом» выделяется среди остальных команд, которые ставят перед собой самые высокие задачи. На данном этапе именно эти две команды, на мой взгляд, являются главными фаворитами, которые будут разыгрывать чемпионство в этом сезоне», – сказал Юран.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Юран Сергей
Комментарии (47)
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Рубик Докоян
1535347349
" Локо" третьим будет и распишут на троих...
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piligrim1986
1535347443
рано еще выводы делать
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vladimir-7
1535350913
Очень рано бывший С.Юран делает такие выводы, забыв про такие команды как Краснодар, Локомотив, Рубин, Ростов и др., которые еще не сказали своего слова. Желаемый прогноз, это не действительный прогноз. Весной посмотрим кто и где будет.
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OfaZavr
1535354975
ну вот что за привычка после первых туров давать прогноз о концовке чемпионата. рано еще делать какие либо выводы.
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ufos73
1535357909
Я после 2 тура об этом сказал, играют только 2 команды, остальные мертвые, или просто не тянут до конкуренции с ними. А вот 3-5 места могут быть сюрпризы, если конечно какой нить форс мажор не случится, или бомжи не сдохнут к 10 туру как в прошлом году...
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alp
1535358991
весьма спорное утверждение. Зенит строиться и в этом сезоне для нас будет хорошо закрепиться в 3-ке.. а если спартак потеряет ключевого игрока на старте сезона, то и у них тоже перспективы не очень радужные... кто станет чемпионом в этом году - большоооой вопрос.
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Мары
1535365911
Сергей конечно был хорошим футболистом, но аналитик из него никудышный.Чемпионат выиграет тот, кто пройдёт весь путь с меньшим количеством спадов.Спартак и Зенит не единственные клубы, которые претендуют на самые высокие места.Я б не сбрасывал со счетов Локомотив и Рубин.Те же Краснодар, Ростов,ЦСКа и Оренбург пусть на верхушку и не взберутся, Но кровь многим попортят.Опять же не знаю , что ждать в этом сезоне от Динамо.Хохлов там интересную дружину лепит.Так что настоящая борьба вся впереди и даже очное противостояние Зенита и Спартака в эти выходные ни чего не покажет, с каким бы счётом матч не закончился.
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мы_не_рабы
1535368501
В прошлом сезоне слышали тоже самое от разного рода специалистов. И Зенит укрепился и Спартак - чемпионский состав сохранил. В результате - Локомотив! Чемпионом станет тот, кто наберёт больше очков.
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zigbert
1535369873
Не рановато ли Юран занялся прогнозами. Все еще может изменится и могут появится новые лидеры.
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VVM1964
1535370917
Достали это прогнозисты - чемпионат только начался , а они уже с уверенностью чемпионов назначают , не иначе как посмотрели в турнирную таблицу ( они бы в прошлом году Локо чемпионом назвали после 5 туров , вот тогда бы я прислушывался к их мнению )
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