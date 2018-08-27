Юран: «Спартак» и «Зенит» разыграют чемпионство в этом сезоне»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Сергей Юран назвал главных претендентов на победу в чемпионате России в текущем сезоне.

«Спартак» идет по восходящей, набирает оптимальные кондиции. Это говорит о правильной подготовке к сезону. Не имеет смысла выходить на пик к первому туру. Единственное — жаль, что красно-белые не пробились в осенний этап Лиги чемпионов.

«Спартак» наравне с «Зенитом» выделяется среди остальных команд, которые ставят перед собой самые высокие задачи. На данном этапе именно эти две команды, на мой взгляд, являются главными фаворитами, которые будут разыгрывать чемпионство в этом сезоне», – сказал Юран.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября.