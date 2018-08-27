Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Первый гол Смолова за «Локо»? Теперь Федор будет играть более свободно»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал гол нападающего Федора Смолова в матче 5-го тура РПЛ против «Анжи» (2:1). Это первый мяч футболиста в клубе.

    «Для каждого футболиста это важно. Когда приходишь в новую команду, от тебя многого ждут. Но голов не было, результативность у всей команды низкая... Думаю, сейчас, после этого мяча и победы тяжелый груз ответственности ушел, и Федор будет играть более свободно», – сказал Семин.

    Смолов забил первый гол за «Локомотив»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2018 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 13:48

      Иногда это действительно помогает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 27 августа 2018, 01:51

      ДОГОНИТ Дзюбу как пить дать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 27 августа 2018, 00:41

      Пора бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 27 августа 2018, 00:20

      теперь Федю попрёт...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11