Семин: «Первый гол Смолова за «Локо»? Теперь Федор будет играть более свободно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал гол нападающего Федора Смолова в матче 5-го тура РПЛ против «Анжи» (2:1). Это первый мяч футболиста в клубе.

«Для каждого футболиста это важно. Когда приходишь в новую команду, от тебя многого ждут. Но голов не было, результативность у всей команды низкая... Думаю, сейчас, после этого мяча и победы тяжелый груз ответственности ушел, и Федор будет играть более свободно», – сказал Семин.

Смолов забил первый гол за «Локомотив»