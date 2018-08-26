Каррера: «В футболе и жизни никто ничего не дарит, все нужно брать самому. Это настрой «Спартака»

Правильные слова Карреры - он внутри команды и знает все ее проблемы.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).
– Лозунг «Один за всех и все за одного» теперь вернулся в «Спартак»?
– Да, постепенно все это возвращается. Ребята поняли, что именно нужно для победы. Я не мог ничего сказать им даже после ПАОКа – команда выложилась полностью, играя в меньшинстве 70 минут.
Все футболисты сейчас поняли, что в футболе и жизни никто ничего тебе не дарит, нужно все брать самому. Это правильный настрой. Настрой «Спартака».
Секрет побед «Спартака» – разнообразные угловые. Это новая тенденция