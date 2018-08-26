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    Каррера: «В футболе и жизни никто ничего не дарит, все нужно брать самому. Это настрой «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

    – Лозунг «Один за всех и все за одного» теперь вернулся в «Спартак»?

    – Да, постепенно все это возвращается. Ребята поняли, что именно нужно для победы. Я не мог ничего сказать им даже после ПАОКа – команда выложилась полностью, играя в меньшинстве 70 минут.

    Все футболисты сейчас поняли, что в футболе и жизни никто ничего тебе не дарит, нужно все брать самому. Это правильный настрой. Настрой «Спартака».

    Секрет побед «Спартака» – разнообразные угловые. Это новая тенденция

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2018 00:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 10:28

      Правильные слова Карреры - он внутри команды и знает все ее проблемы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 августа 2018, 12:01

      есть настрой будем брать своё и меньше бравады и разговоров

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 11:53

      вот бы еще всегда не расслабляться и вторые таймы проводить не так нервно. нужно до конца сохранять предельную концентрацию.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 августа 2018, 06:30

      охооо

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 августа 2018, 01:38

      Короче: Вперёд Спартак !!!
      И не каких гвоздей.
      Вот лозунг мой и точка.

      5
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Мары 26 августа 2018, 06:59

      Как бы хотелось, чтобы спартак вылетел в ФНЛ и чтобы никакой динамовец им не помогал подняться. Забыли как Бесков спартак поднял? И чем вы отплатили, тв..и

      -2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Фотон 26 августа 2018, 12:03

      твоих дней не хватит чтобы он в ФНЛ оказался а вы еще там потусуетесь и не раз

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Полная Канистра 26 августа 2018, 14:29

      Поживем - увидим.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Фотон 26 августа 2018, 14:38

      Подгорает ?

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 26 августа 2018, 01:36

      после замен мы стали играть намного хуже!!!!!!

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      Рейтинг: +6913

      батог > vlad1969 26 августа 2018, 05:04

      На удержание счета!

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > батог 26 августа 2018, 07:43

      Это психология, если б не судья счет был бы 3:1, var нужна

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