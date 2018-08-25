Рассказов, Самедов и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака». У «Динамо» с первых минут выйдут Луценко и Панченко

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч пятого тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Самедов, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Промес, Зе Луиш.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Соу, Жоаозиньо, Тетте, Черных, Луценко, Панченко.

Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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