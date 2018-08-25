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    Рассказов, Самедов и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака». У «Динамо» с первых минут выйдут Луценко и Панченко

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч пятого тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Самедов, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Промес, Зе Луиш.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Соу, Жоаозиньо, Тетте, Черных, Луценко, Панченко.

    Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    25.08.2018 17:51
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 22:28

      Рассказов в старте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 25 августа 2018, 19:01

      У динамо молодняка вообще нет. У спартака 2. Ну чтожь , посмотрим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 18:35

      В кои то времена не Ещенко, не Комбарова нету.
      Составы вроде атакующие.Футбол должен быть по идее супер.

      2
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 25 августа 2018, 18:20

      1-0 или 2-1

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 25 августа 2018, 18:09

      Составы атакующие, без автобусов, интрижка имеется.

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 августа 2018, 18:03

      Независимо от результата, напьюсь в усмерть... -Ещенко с Димой в запасе, или вне заявки -не разобрался. Спасибо Массимо, пол дела сделал, это надо отметить.)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 25 августа 2018, 18:02

      Состав потихоньку приводится к оптимальному, еще бы Ханни вместо Глушакова.

      8
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > AlfavitЪ 25 августа 2018, 18:07

      будет впритык с лимитом и с заменами вариантов поменьше...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде > Боцман59rus 25 августа 2018, 18:10

      Впритык не запрещается.

      4
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры > AlfavitЪ 25 августа 2018, 18:14

      Точно, креатива впереди не хватает, Дениска бродит как посторонний, вроде он есть, но всегда не там.

      3
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      Рейтинг: +107

      Nik SM 25 августа 2018, 17:55

      Ипать дерьнамо!

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 25 августа 2018, 17:54

      Хороший состав!!! Вперед Спартак!!! Удачи!!!

      7
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