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  • Титов: «Спартак» не победит «Динамо». Постоянно везти не может»

Титов: «Спартак» не победит «Динамо». Постоянно везти не может»

25 августа 2018, 12:45
30

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне тренер «Енисея» Егор Титов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в пятом туре РПЛ. По его мнению, команде Массимо Карреры будет тяжело рассчитывать на победу.

«Динамо» выиграло прошлый матч 3:0 у «Уфы». И это заявка. Команда пока не проигрывает в этом чемпионате. И это здорово. Работа Хохлова видна, усиления, по сути, летом не было. «Спартаку», мягко говоря, будет непросто в предстоящей встрече. Его считают фаворитом, но легко у нас ничего не дается.

Я помню матч последнего тура прошлого сезона, когда «Динамо» по делу выиграло на «Открытие Арене» и лишило «Спартак» Лиги чемпионов. Тогда я увидел, что «Динамо» знает и понимает, как играть против этого «Спартака».

Мне кажется, что ситуация не особенно изменилась. Да, «Спартак» взял уже 10 очков, это хорошо, даже очень. В Краснодаре команда не должна была выигрывать, очень сильно повезло. «Краснодар» простил красно-белых. Так везти не может постоянно.

Мне кажется, что букмекеры слишком верят в «Спартак». Я рискну сказать, что «Динамо» даст бой и не проиграет «Спартаку». Хохлов понимает, как противостоять Каррере», – сказал Титов.

Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется с 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Енисей Титов Егор
Комментарии (30)
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slavа0508
1535190518
Ой Егор это обида в тебе говорит,,,,,,,,,,
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tesch
1535190674
а промолчать не мог со своей желчью?
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vladimir-7
1535190806
Если судьи мешать не будут, Динамо выиграет этот матч.
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kolyma999
1535192761
А по мне будет или ничья,или Спартак прорвёт.Команда в принципе создаёт немало а вот с реализацией проблемы.Хотелось бы увидеть крупную,а главное увереную победу Спартака.Болеем за вас!
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Вомбат
1535193110
А Ловчев сказал - Динамо без шансов. На самом деле истина посредине. если Динамо повезет, могут и они выиграть - команда сложилась крепкая (я не ожидал от Хохлова такой хорошей работы). Но объективно Спартак сильнее. Больше шансов у Спартака, и вероятность ничьей повыше, чем вероятность победы Динамо. Будем посмотреть!
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mialkov
1535193716
Надеюсь, Каррера придумает что-то новое, к чему Динамо не будет готово. Вперед, Спартак!!!
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nik55
1535193788
Титов скоро будет как червяк языком молоть
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KOLBIS
1535197217
Игра покажет Егор,думаю 2-0 победит Спартак...
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zigbert
1535202093
С такими речами тебе Егор надо работать в тренерском штабе Динамо.
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Полная Канистра
1535202171
Егор это ты такое сказал? честно неожиданно от тебя такое услышать
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