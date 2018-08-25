Титов: «Спартак» не победит «Динамо». Постоянно везти не может»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне тренер «Енисея» Егор Титов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в пятом туре РПЛ. По его мнению, команде Массимо Карреры будет тяжело рассчитывать на победу.

«Динамо» выиграло прошлый матч 3:0 у «Уфы». И это заявка. Команда пока не проигрывает в этом чемпионате. И это здорово. Работа Хохлова видна, усиления, по сути, летом не было. «Спартаку», мягко говоря, будет непросто в предстоящей встрече. Его считают фаворитом, но легко у нас ничего не дается.

Я помню матч последнего тура прошлого сезона, когда «Динамо» по делу выиграло на «Открытие Арене» и лишило «Спартак» Лиги чемпионов. Тогда я увидел, что «Динамо» знает и понимает, как играть против этого «Спартака».

Мне кажется, что ситуация не особенно изменилась. Да, «Спартак» взял уже 10 очков, это хорошо, даже очень. В Краснодаре команда не должна была выигрывать, очень сильно повезло. «Краснодар» простил красно-белых. Так везти не может постоянно.

Мне кажется, что букмекеры слишком верят в «Спартак». Я рискну сказать, что «Динамо» даст бой и не проиграет «Спартаку». Хохлов понимает, как противостоять Каррере», – сказал Титов.

Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется с 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.