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    Титов: «Спартак» не победит «Динамо». Постоянно везти не может»

    Бывший полузащитник «Спартака», а ныне тренер «Енисея» Егор Титов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в пятом туре РПЛ. По его мнению, команде Массимо Карреры будет тяжело рассчитывать на победу.

    «Динамо» выиграло прошлый матч 3:0 у «Уфы». И это заявка. Команда пока не проигрывает в этом чемпионате. И это здорово. Работа Хохлова видна, усиления, по сути, летом не было. «Спартаку», мягко говоря, будет непросто в предстоящей встрече. Его считают фаворитом, но легко у нас ничего не дается.

    Я помню матч последнего тура прошлого сезона, когда «Динамо» по делу выиграло на «Открытие Арене» и лишило «Спартак» Лиги чемпионов. Тогда я увидел, что «Динамо» знает и понимает, как играть против этого «Спартака».

    Мне кажется, что ситуация не особенно изменилась. Да, «Спартак» взял уже 10 очков, это хорошо, даже очень. В Краснодаре команда не должна была выигрывать, очень сильно повезло. «Краснодар» простил красно-белых. Так везти не может постоянно.

    Мне кажется, что букмекеры слишком верят в «Спартак». Я рискну сказать, что «Динамо» даст бой и не проиграет «Спартаку». Хохлов понимает, как противостоять Каррере», – сказал Титов.

    Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется с 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    25.08.2018 12:45
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:37

      очень рад что ошибочка вышла у вас с прогнозом Егор Ильич) победа!

      4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 25 августа 2018, 21:46

      Без везения в спорте никуда)) не только за счет голимого везения Спартак набрал 13 очков!

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 августа 2018, 19:16

      а енисей походу победит?

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 августа 2018, 17:42

      Что бы Егор не говорил,это его право на это.Он в своё время отдал немало сил и здоровья на благо красно-белых.Но!Он может и ошибаться.Это тоже его право.А вот поле и игра сегодня всё и рассудят.Во всяком случае Спартак фаворит в сегодняшней игре.Пусть он это докажет голами и победой!Ждём яркой и успешной игры!Удачи Спартак!

      4
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 25 августа 2018, 16:40

      Ага и сЛокомотивом нам повезло наверное. Или с Оренбургом когда те в обороне сидели или с Уралом тоже повезло когда в обоих матчах по 30 ударов по воротам

      4
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 августа 2018, 16:03

      Во крючкохвостые то накинулись, а ведь всё сказанное абсолютно по делу.

      Лишний раз убеждаюсь, что за Спартак реально одни слепые сектанты болеют.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 августа 2018, 16:02

      Егор это ты такое сказал? честно неожиданно от тебя такое услышать

      6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 16:01

      С такими речами тебе Егор надо работать в тренерском штабе Динамо.

      6
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 15:38

      Слова не мальчика,.а мужа!

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 августа 2018, 15:11

      С счётом 1-0 победа.

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